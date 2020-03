Yes Bank की पुनर्गठन योजना का कर रहे आकलन: SBI चेयरमैन, ED ने राणा कपूर के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्रमुख रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त यस बैंक (Yes Bank) के पुनर्गठन के लिए बैंक को योजना का मसौदा प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी मसौदा योजना का सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं. कुमार ने बताया कि उन्हें यस बैंक के पुनर्गठन के लिए योजना का मसौदा मिला है. उनकी निवेश एवं कानूनी टीम सावधानी से इसे देख रही है. उन्होंने बताया कि कई संभावित निवेशकों ने मसौदा योजना को देखने के बाद एसबीआई का रुख किया है.

साथ ही उन्होंने कहा कि साझेदारों के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा. शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नकदी के संकट से जूझ रहे यस बैंक के पुनर्गठन के लिए मसौदा योजना लाने की घोषणा की थी.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित आवास पर छापा मारा. इसके साथ ED ने राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है जिससे वे देश न छोड़ सकें. गौरतलब है कि कपूर और अन्य के खिलाफ धनशोधन के मामले की जांच चल रही है और छापे की कार्रवाई इसी सिलसिले में की गई. अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी उनके समुद्र महल आवास पर की जा रही है. यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है तथा इसका उद्देश्य और सबूत जुटाना है. अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम कपूर से उनके घर पर पूछताछ भी कर रही है.

एजेंसी एक कॉर्पोरेट कंपनी को कर्ज देने में राणा की भूमिका की जांच कर रही है. आरोप है कि कर्ज के बदले में कपूर की पत्नी के खातों में कथित तौर पर रिश्वत की रकम भेजी गई थी. एजेंसी अन्य कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है.

Yes Bank कैसे आया अर्श से फर्श पर, आपसी कलह से हुई थी शुरुआत

नकदी की भारी किल्लत और चिंताजनक गवर्नेंस के मसलों से जूझ रहे यस बैंक (Yes Bank) के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को ड्राफ्ट रिवाइवल प्लान का एलान किया था. RBI के प्लान के तहत निवेशक बैंक को रीकंस्ट्रक्टेड बैंक में 49 फीसदी तक शेयर के लिए निवेश करना होगा. RBI की ओर से जारी ‘Yes Bank Ltd. Reconstruction Scheme, 2020′ के तहत रीकंस्ट्रक्टेड यस बैंक के सभी कर्मचारियों को कम से कम एक साल के लिए समान वेतन मिलता रहेगा. SBI ने यस बैंक में निवेश करने के लिए आगे आया है. वह 2,450 करोड़ रुपये में यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकता है.

बता दें, रिजर्व बैंक ने गुरुवार को सरकार से मशविरा करने के बाद यस बैंक पर रोक लगाई और उसके बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. वहीं, बैंक के ग्राहकों पर भी 50,000 रुपये मासिक तक निकासी करने की लिमिट लगाई है. यस बैंक किसी भी तरह का नया लोन नहीं दे सकेगा या न ही नया निवेश कर सकेगा.

