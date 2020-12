Year-ender 2020: फार्मा शेयरों ने इस साल 437% तक दिया रिटर्न, 2021 में भी जारी रहेगी तेजी?

Pharma Sector 2020: साल 2020 कोरोना वायरस महामारी के चलते शेयर बाजार के लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है. लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार में अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मार्च के लो से सेंसेक्स करीब 80 फीसदी मजबूत होकर 46 हजार का आंकड़ा पहली बार पार किया. फिलहाल इस साल जिस सेक्टर का बाजार की रैली में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, वह है हेल्थ केयर सेक्टर. हेल्थ केयर सेक्टर ने इस साल 57 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है. फार्मा शेयरों में इस साल 437 फीसदी तक रिटर्न मिला है. आईटी सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा है, जिसने इस साल करीब 48 फीसदी रिटर्न दिया. जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस साल 12 फीसदी तेजी रही है. सवाल उठता है कि जो तेजी हेल्थकेयर सेक्टर में इस साल रही है, क्या वह अगले साल भी जारी रहेगी.

यस सिक्योरिटीज के लीड एनालिस्ट भावेश गांधी का मानना है कि हम उम्मीद करते हैं कि कोविड 19 की वजह से दवाओं के लिए जो अनुकूल स्थिति बनी थी वह 2021 की पहली छमाही में कम होगी. दवाओं की प्री स्टॉकिंग कम होगी. लेकिन यह दौर वैक्सीन मैन्युुैक्चरिंग और उसके वितरण पर फोकस करने वाला रहेगा. खासकर अगर 30-40 फीसदी आबादी को टीका लगाया जाना है. ऐसे में डॉ. रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, कैडिला और Wockardt जैसी कंपनियों को इसका ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. वहीं, अनलिस्टेड स्पेस में सीरम सबसे बड़ा बेनेफिशियरी हो सकता है.

हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन से संबंधित अवसर वन टाइम होगा, ऐसे में जब 2021 में लंबी अवधि के लिए शेयरों का चयन करना हो तो इसे वेटेज के रूप में नहीं देख सकते हैं. उनका कहना है कि इसकी बजाए डोमेस्टिक मार्केट में तेजी से ग्रोथ कर रहीं कंपनियों में टोरंट फार्मा और यूएस जेनेरिक मार्केट का फायदा उठाने के लिए अरबिंदो फार्मा और अलेंबिक फार्मा टॉप पिक्स होंगी.

फार्मा शेयरों का प्रदर्शन 2020 में बेहद शानदार रहा है. फॉर्चून फिस्कल के डायरेक्टठर जगदीश ठक्कर का कहना है कि फार्मा सेक्टर इस साल आउटपरफॉर्म करने के पहले 3 साल तक अंडरपरफॉर्मर रहा है. लेकिन कोविड 19 महामारी ने लोगों को बीमारी के प्रति ज्यादा जागरुक बनाया है. ऐसे में इस साल दवाओं की मांग बहुत ज्यादा रही. लॉकडाउन से छूट की वजह से इस इंडस्ट्री का बिजनेस ग्रोथ करता रहा. उनका कहना है कि घरेलू और विदेशी मार्केट में रेवेनयू पर फोकस करने वाली ऐसी अभी भी कई कंपनियां हैं, जिनमें ग्रोथ बाकी है. पिछले दिनों जो तेजी आई है, उसके पीछे इनके सस्ते भाव भी वजह रहे हैं. इस साल मार्च के पहले कई फार्मा स्टॉक अपने लो पर चले गए थे.

आरती ड्रग्स: 437%

लॉरस लैब: 358%

IOL केमिकल एंड फार्मा: 335%

सुवेन लाइफ साइंस: 323%

मार्कसन फार्मा: 261%

ग्रेनुअल्स इंडिया: 211%

सोलारा एक्टिव फार्मा: 184%

JB केमिकल एंड फार्मा: 152%

स्ट्राइड फार्मा: 118%

डिवाइस लैब: 97%

इप्का लैब: 96%

अरबिंदो फार्मा: 91%

अलेंबिक फार्मा: 89%

कैडिला हेल्थकेयर: 84%

डॉ रेड्डीज: 75%

अजंता फार्मा: 74%

सिप्ला: 64%

बॉयोकॉन: 55%

टोरंट फार्मा: 49%

ग्लेनमार्क: 49%

सनफार्मा: 33%

ल्यूपिन: 24%

