Year-ender 2020: भारत के अरबपतियों के लिए कैसा रहा ये साल? किसकी दौलत सबसे ज्यादा बढ़ी

Indian Billionaires who gained Highest Wealth in 2020: कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा और कई लोगों को रोजगार गंवाना पड़ी. कई कंपनियों को बंद करना पड़ा. इसके विपरीत कई ऐसे लोग रहे जिनकी दौलत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के सूची के मुताबिक भारत में पिछले एक साल में सबसे अधिक दौलत गौतम अडाणी की बढ़ी है. ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 17 दिसंबर 2020 को 2.4 लाख करोड़ रुपये (3250 करोड़ डॉलर) जोकि पिछले साल 17 नवंबर 2019 की तुलना में 1.6 लाख करोड़ रुपये (2120 करोड़ डॉलर) अधिक है. आइए जानते हैं कि इस सूची में और कौन भारतीय हैं, जिनकी संपत्ति पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक बढ़ी है.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची के मुताबिक पिछले एक साल में सबसे अधिक संपत्ति इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडाणी की बढ़ी. 17 दिसंबर 2020 को उनकी संपत्ति 2.4 लाख करोड़ रुपये (3250 करोड़ डॉलर) थी जो पिछले साल 17 दिसंबर 2019 की तुलना में 1.6 लाख करोड़ रुपये (2120 करोड़ डॉलर) अधिक है. गौतम अडानी का कारोबारी साम्राज्य पोर्ट, हवाई अड्डा, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, एग्रो बिजनेस, रियल एस्टेट, रक्षा और फाइनेंशियल सर्विसेज में है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची में गौतम अडाणी को 40वें स्थान पर रखा गया है.

गौतम अडाणी के बाद सबसे अधिक संपत्ति देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बढ़ी. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अम्बानी की संपत्ति 17 दिसंबर 2020 को 5.6 लाख करोड़ रुपये (7570 करोड़ डॉलर) आंकी गयी है जो पिछले साल के मुकाबले 1.3 लाख करोड़ रुपये (1710 करोड़ डॉलर ) अधिक है. मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी हैं. उनका कारोबार रिटेल, पेट्रोकेमिकल, आयल एंड गैस, टेलीकॉम एंड रिटेल में है. दुनिया भर के अमीरों की सूची में मुकेश अम्बानी को ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची में 11वें स्थान पर रखा गया है. इस सूची में वे सबसे अमीर भारतीय हैं.

अडाणी और अंबानी के बाद सबसे अधिक संपत्ति सायरस पूनावाला की बढ़ी है. उनकी नेटवर्थ 17 दिसंबर 2020 को 1.2 लाख करोड़ रुपये (1590 करोड़ डॉलर) रही जो पिछले साल के मुकाबले 52.6 हजार करोड़ रुपये (715 करोड़ डॉलर) अधिक है. सायरस पूनावाला को ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची में 125वें स्थान पर रखा गया है. पूनावाला को भारतीय वैक्सीन किंग कहा जाता है. वे पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन हैं जिसका एक हिस्सा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है.

शिव नाडर को ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची में 1.7 लाख करोड़ रुपये (2260 करोड़ डॉलर) की संपत्ति के साथ 71वें स्थान पर रखा गया है. पिछले साल के मुकाबले उनकी संपत्ति 50.4 हजार करोड़ रुपये (686 करोड़ डॉलर) बढ़ी है. नाडर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और चेयरमैन हैं.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची में 64वें स्थान पर विप्रो के पूर्व प्रमुख अजीम प्रेमजी को रखा गया है. सबसे अधिक संपत्ति बढ़ने के मामले में वे पांचवें भारतीय हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी संपत्ति 40.6 हजार करोड़ रुपये (551 करोड़ डॉलर) बढ़कर 17 दिसंबर 2020 को 1.8 करोड़ रुपये (2380 करोड़ रुपये) हो गयी. अनौपचारिक तौर पर उन्हें ‘जार ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री’ कहा जाता है.

बिलेनियर इंडेक्स की सूची में एक भारतीय महिला को भी शामिल किया गया है. सावित्री जिंदल इस सूची में 329वें स्थान पर हैं और उनकी संपत्ति 53.1 हजार करोड़ रुपये (721 करोड़ डॉलर) आंकी गई, जोकि पिछले साल के मुकाबले 2265 करोड़ रुपये (30.8 करोड़ डॉलर) अधिक है. सावित्री जिंदल देश की दिग्गज स्टील कंपनी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं. जिंदल ग्रुप स्टील, पॉवर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है. जिंदल ग्रुप की स्थापना उनके पति ओमप्रकाश जिंदल ने की थी

