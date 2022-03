Yatra IPO: यात्रा का आईपीओ लाने की तैयारी, 750 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे जारी, चेक करें डिटेल्स

Yatra IPO: ट्रैवल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली दिग्गज कंपनी यात्रा ऑनलाइन (Yatra Online) लिमिटेड का आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है.

यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की पैरेंट कंपनी यात्रा ऑनलाइन इंक नास्डाक पर लिस्टेड है.

Yatra IPO: ट्रैवल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली दिग्गज कंपनी यात्रा ऑनलाइन (Yatra Online) लिमिटेड का आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है. यात्रा ने इसके लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं. सेबी के पास दाखिल ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक इस इश्यू के जरिए 750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत 93,28,358 इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी. यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की पैरेंट कंपनी यात्रा ऑनलाइन इंक नास्डाक पर लिस्टेड है. सेबी के आदेश पर Anil Ambani का इस्तीफा, रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियों के डायरेक्टर का छोड़ा पद, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी YATRA IPO की डिटेल्स

सेबी के पास दाखिल ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक यात्रा आईपीओ के तहत 750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. कंपनी 145 करोड़ रुपये के प्राइवेट प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो आईपीओ के तहत जारी होने वाले नए शेयरों की संख्या कम हो सकती है.

इश्यू के जरिए कंपनी के मौजूदा शेयरधारक ओएफएस के तहत 93,28,358 इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी. इसमें टीएचसीएल ट्रैवल होल्डिंग्स साइप्रस 88,96,998 इक्विटी शेयरों की और पंडारा ट्रस्ट स्कीम I अपने ट्रस्टी विस्ट्रा आईटीसीएएल (इंडिया) के जरिए 4,31,360 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी.

नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी रणनीतिक तौर पर निवेश करने, अधिग्रहण और इनऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक ग्रोथ में किया जाएगा. इसके अलावा इसका इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में भी किया जाएगा.

इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स और आईआईएफएल सिक्योरिटीज को नियुक्त किया गया है. (Input: PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.