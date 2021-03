World’s Richest: एलन मस्क ​फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स, मुकेश अंबानी टॉप 10 से बाहर

World’s Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर शख्स के रूप में Tesla के ‘टेक्नोकिंग’ Elon Musk और Amazon के सीईओ Jeff Bezos के बीच लगातार होड़ हो रही है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारमेकर टेस्ला के मालिक और सीईओ की संपत्ति में 323 करोड़ डॉलर (23.4 हजार करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी हुई और वे 18.2 हजार करोड़ डॉलर (13.2 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए. इसके विपरीत दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजॉस की संपत्ति में 41.6 करोड़ डॉलर (3 हजार करोड़ डॉलर) की गिरावट के साथ 18.1 हजार करोड़ डॉलर (13.1 लाख करोड़ रह गई है.

एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी सूची में 11वें स्थान पर हैं. उन्हें कुछ समय पहले पीछे करने वाले चीनी कारोबारी झोंग शानशन सूची में 14वें स्थान पर हैं.

दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क ने अपने चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) जॉब टाइटल को छोड़कर टेस्ला के टेक्नोकिंग के रूप में रखा है. हालांकि मस्क ने अपने इस नए अवतार के बारे में अपने ट्वीट के जरिए कोई खुलासा नहीं किया है. ट्विटर पर मस्क के 49 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला युसुफजई समेत 103 लोगों को फॉलो करते हैं.

दुनिया भर के टॉप अमीरों की सूची में रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी टॉप 10 में नहीं है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के ग्यारहवें सबसे अमीर हैं. उनकी नेटवर्थ 8210 करोड़ डॉलर (5.96 लाख करोड़ रुपये. आंकी गई है. टॉप 10 की बात करें तो फ्रांस के बेर्नार्ड अर्नॉल्ट को 12.4 हजार करोड़ डॉलर (9 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है और शेष 9 स्थान पर अमेरिकियों को रखा गया है. कुछ समय पहले एशिया के सबसे अमीर शख्स के रूप में अंबानी को पछाड़ने वाले चीन के झोंग शानशन सूची में 6570 करोड़ डॉलर (5 लाख रुपये) की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर हैं.

नाम नेटवर्थ (हजार करोड़ डॉलर) कंपनी

एलन मस्क 18.2 टेस्ला

जेफ बेजॉस 18.1 अमेजन

बिल गेट्स 13.9 माइक्रोसॉफ्ट

बेर्नार्ड अर्नॉल्ट 12.4 एलवीएमएच

मार्क जुकरबर्ग 10.4 फेसबुक

वॉरेन बफे 9.73 बर्कशायर हाथवे

लैरी पेज 9.48 गूगल

सर्गी ब्रिन 9.18 गूगल

स्टीव बामर 8.49 माइक्रोसॉफ्ट

लैरी एलिजन 8.28 ओरेकल

मुकेश अंबानी 8.21 रिलायंस

