Stock in Focus: Wipro, Sanofi India, RIL, L&T Finance सहित एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह है. हालांकि इस बीच पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं.

आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं. (image: pixabay)

Top Trending Stocks: रूस और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट बेहद कमजोर हैं. यूक्रेन ने रूस से बए़ रहे खतरों को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित की है. इससे दुनियाभर के बाजारों में बिकवाली है. आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर या बेहतर नतीजों के चलते आज के कारोबार में भी कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं. अगर इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो उन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. इन शेयरों में Wipro, Sanofi India, RIL, L&T Finance, Vedanta, Piramal Enterprises और Dabur India जैसे नाम शामिल हैं. वैसे भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है. बेहतर है कि मजबूत फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों का ही चुनाव किया जाए, जबतक बाजार स्टेबल नहीं हो जाता है. L&T Finance Holdings सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस और CBNA लंदन ने 21 फरवरी को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए L&T Finance Holdings में 4.88 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेच दी है. इसके साथ, उनकी हिस्सेदारी अब 3.87 फीसदी रह गई है जो पहले 8.75 फीसदी थी. Wipro Wipro ने कहा कि कंपनी o9 Solutions के ग्लोबल पार्टनरशिप नेटवर्क में शामिल हो गई है. यह साझेदारी कंपनियों को कॉम्पलेक्स सप्लाई चेन को तेजी से बदलने में मदद करेगी. वहीं उनकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग और आपरेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को डिजिटाइज करके लंबे समय से चली आ रही सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की अक्षमताओं को समाप्त करेगी. o9 Solutions ट्रांसफार्मिंग प्लानिंग और निर्णय लेने में परिवर्तन के लिए एक अग्रणी उद्यम AI सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है. Sanofi India दिसंबर 2021 को खत्म हुए साल के लिए प्रति इक्विटी शेयर 181 रुपये के फाइनल डिविडेंड को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव किया गया है. इसके अलावा, कंपनी ने साल के लिए प्रति शेयर 309 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी घोषित किया है. दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का मुनाफा 26.5 फीसदी सालाना बढ़कर 90.4 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि रेवेन्यू में 4.5 फीसदी गिरावट रही. RIL ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन ने RIL पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 2830 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि oil-to-telecom की रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL), FY22-FY25 में 30 फीसदी CAGR से ग्रोथ करेगी और मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा. Vedanta वेदांता लिमिटेड ने कहा कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स 2 मार्च को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तीसरे इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेगा. कंपनी ने सटॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है. Piramal Enterprises Piramal Enterprises ने कहा कि 28 फरवरी को निदेशक मंडल की समिति NCDs के जरिए 100 करोड़ रुपये तक के फंड रेजिंग पर विचार करेगी, जिसमें 400 करोड़ रुपये तक के ओवरसब्सक्रिप्शन का भी विकल्प होगा. इसके साथ, निजी प्लेसमेंट के आधार पर NCD के माध्यम से कुल 500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. Dabur India डाबर इंडिया ने देश भर में लगभग 14 करोड़ इंडेन LPG कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट रेंज की पेशकश करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक विशेष साझेदारी की घोषणा की है. इस साझेदारी के तहत, इंडेन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स घरेलू FMCG के लिए रिटेल बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे.

