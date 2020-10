बॉयबैक एलान, Q2 के बाद Wipro 6% फिसला; दिग्गज क्यों दे रहे हैं शेयर से दूर रहने की सलाह

Wipro Stocks After Q2: तिमाही नतीजों और शेयर बायबैक के एलान के बाद विप्रो में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में विप्रो का शेयर करीब 6.5 फीसदी टूटकर 350 रुपये के भाव पर आ गया. मंगलवार को शेयर करीब 376 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. हालांकि कंपनी ने दूसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए थे. वहीं 9500 करोड़ के शेयर बॉयबैक का एलान भी किया था. इसके बाद भी ज्यादातर एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस शेयर में ग्रोथ को लेकर उत्साहित नहीं हैं. उनका कहना है कि लॉर्जर पियर्स कंपनियों की तुलना में कंपनी का मार्केट शेयर घट सकता है.

ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स के अनुसार तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का गाइडेंस उम्मीद के मुताबिक रहा है. कंपनी ने तिमाही आधार पर 1.5 से 3.5 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद जतसई है. खर्च कंट्रोल करने से कंपनी का एबिट बेहतर रहा है. हालांकि फ्यूचर बिजनेस स्ट्रैटेजी में कुछ नयापन नहीं देखने को मिला है. बेहतर नतीजों के बाद भी यह डर है कि कंपनी अपनी दिग्गज पियर्स कंपनियों की तुलना में कुछ मार्केट शेयर लूज कर सकती है. ब्रोकरेज हाउस ने बिकवाली (Sell) की सलाह देते हुए 277 रुपये का लक्ष्य तय किया है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक पिछले कुछ साल की बात करें तो विप्रो टियर 1 कंपनियों में ग्रोथ के मामले में अंडरपरफॉर्मर रहीर है. हेल्थकेयर और ENU में कंपनी का एक्सपोजर ज्यादा है. हालांकि कुछ वर्टिकल में मिडटर्म में ग्रोथ दिख रही है. मार्जिन और कैश जेनरेशन इंप्रेसिव रहा है. शेयर बायबैक से भी सपोर्ट मिलेगा. लेकिन फ्रेश बिजनेस स्ट्रैटेजी सामने आने तक दबाव दिख सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 385 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज ने FY21/FY22E के लिए EPS में 3%/2% ग्रोथ का अनुमान रखा है.

ब्राकेरेज हाउस Citi ने भी विप्रो की रेटिंग डाउनग्रेड करते हुए न्यूट्रल कर दी है. शेयर के लिए 400 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज हाउस CLSA का भी मानपा है कि पियर्स कंपनियों की ग्रोथ की तुलना में गैप बढ सकता है.

कंपनी के बोर्ड ने 9500 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है. इस योजना के मुताबिक कंपनी 400 रुपये प्रति शेयर के भाव से 23.75 करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी. कंपनी के अनुसार, बायबैक प्लान के लिए शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी होगी. विप्रो का शेयर बायबैक प्लान 30 सितंबर को उसके कुल पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 4.16 फीसदी है.

आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी विप्रो (Wipro) का शुद्ध लाभ 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में 3.4 फीसदी घटकर 2,465.7 करोड़ रुपये रह गया. विप्रो ने मौजूदा तिमाही में आईटी सर्विसेज बिजनेस से आमदनी 202.2 से 206.2 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान लगाया है. इस तरह तिमाही आधार पर 1.5 से 3.5 फीसदी वृद्धि बढ़ोतरी का अनुमान है. विप्रो की आय चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 15,114.5 करोड़ रुपये रही.

