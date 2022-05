Wipro: 1 साल के लो पर आ सकता है ये IT दिग्गज, पोर्टफोलियो से शेयर घटाने की सलाह दे रहे हैं ब्रोकरेज, क्या है वजह

Wipro Stock Price Today: IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी Wipro के शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही है. आज कंपनी का शेयर करीब 3 फीसदी कमजोर होकर 494 रुपये के भाव पर आ गया है. यह 1 साल के लो 477 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है. इस साल की बात करें तो शेयर पर दबाव रहा है और यह 31 फीसदी कमजोर हो चुका है. ब्रोकरेज हाउस नतीजों के बाद मिले जुले रिएक्शन दे रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर में रिड्यूस की सलाह दी है. जबकि मोतीलाल ओसवाल शेयर पर न्यूट्रल है. कंपनी की तिमाही ग्रोथ सुस्त रही है. वहीं ग्रोथ गाइडेंस भी बेहद मॉडरेट है, जिससे सेंटीमेंट बिगड़ा है. ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर वापस अपने 1 साल के लो वाले भाव पर आ सकता है. 1 साल के लो पर वापस आएगा शेयर! ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर में रिड्यूस रेटिंग दी है, यानी पोर्टफोलियो से शेयर घटाने की सलाह दी है. शेयर के लिए टारगेट 478 रुपये रखा है, जबकि शेयर शुक्रवार को 509 रुपये पर बंद हुआ था. ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिया है, वह 1 साल के लो 477.80 रुपये के बराबर ही है. ब्रोकरेज का कहना है कि Wipro की Q1FY23 के लिए ग्रोथ गाइडेंस 1-3% QoQ CC रही है, जो बेहद मॉडरेट है. इस लिहाज से देखें तो आर्गेनिक गाइडेंस 0.7%-2.7% ही होगी. कंपनी ने मार्च तिमाही में 9 बड़ी डील हासिल की है, जो 2 साल के दौरान सबसे कम है. मार्जिन उम्मीद से कमजोर कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन उम्मीद से कमजोर रही है. अदर इनकम भी कमजोर रहा, जबकि एक्सपेंस बढ़ा है. जिसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने FY23/24 के लिए EPS अनुमान में 6%/3% कटौती की है. हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी न्यू लीडरशिप में अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकती है. ब्रोकरेज का कहना है कि पियर्स की तुलना में Wipro के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं. कंपनी का RoIC और RoE पियर्स (Infosys, TCS) की तुलना में सबसे कमजोर रही है. आर्गेनिक ग्रोथ पियर्स की तुलना में कम रहेगी! ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी शेयर पर Neutral रेटिंग दी है. शेयर के लिए टारगेट 540 रुपये का दिया है जो करंट प्राइस से 6 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरोज का कहना है कि कंपनी का हालिया प्रदर्शन और डील मोमेंटम मॉडरेट रहा है. FY23E में कंपनी की आर्गेनिक ग्रोथ Tier-1 IT सर्विसेज कंपनियों में सबसे कम रह सकती है. कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव हो सकता है. कंपनी का मार्जिन मिड टर्म गाइडेंस रेंज 17-17.5 फीसदी से कम रह सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने FY23E/24E के लिए EPS अनुमान 1.3%/1.6% घटाया है. बाजार की निगाहें कंपनी के रिफ्रेश स्ट्रैटेजी पर रहेगी. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

