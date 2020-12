9500 करोड़ का शेयर बायबैक करेगी आईटी कंपनी Wipro, 29 दिसंबर से खुल रहा ऑफर

Wipro Share Buyback: आईटी सर्विसेज की दिग्गज कंपनी विप्रो ने आज यानी 22 दिसंबर को बताया कि वह 29 दिसंबर से लेकर अगले साल 11 जनवरी 2021 तक शेयर बायबैक करेगी. यह बायबैक 955 करोड़ रुपये का होगा. पिछले महीने ही कंपनी के शेयरधारकों ने विप्रो के बायबैक प्लान को मंजूरी दिया था. इस प्रोग्राम के तहत कंपनी 400 रुपये प्रति शेयर के भाव से 23.75 करोड़ इक्विटी शेयरों को खरीदेगी जिसका कुल मूल्य करीब 9500 करोड़ होगा.

कंपनी ने इस बायबैक प्लान के तहत एलिजिबल होने के लिए रिकॉर्ड डेट 11 दिसंबर 2020 रखा है. कंपनी ने ये जानकारियां नियामकीय फाइलिंग में दी है. फाइलिंग के मुताबिक बायबैक 29 दिसंबर 2020 को खुलेगा और अगले साल 11 जनवरी को बंद होगा. स्टॉक एक्सचेंज पर बिड्स का आखिरी सेटलमेंट 20 जनवरी को या उससे पहले होगा.

आईटी कंपनी विप्रो की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने भी शेयर बायबैक का एलान किया था. टीसीएस 3 हजार रुपये प्रति इक्विटी शेयर के भाव से शेयर बायबैक कर रही है. इसका मूल्य करीब 16 हजार करोड़ रुपये का है. कंपनी के इस ऑफर के तहत 18 दिसंबर से शेयर बायबैक में हिस्सा लिया जा सकता है. निवेशकों के लिए यह ऑफर अगले साल 1 जनवरी को बंद होगा.

विप्रो ने 2019 में भी शेयर बायबैक किया था. उस समय आईटी कंपनी ने 325 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के भाव से 32.31 करोड़ शेयरों का बायबैक किया था. इस प्रोग्राम के तहत विप्रो ने करीब 10,500 करोड़ रुपये के शेयरों का बायबैक किया था. उससे पूर्व 2017 में विप्रो ने 11 हजार करोड़ रुपये का और 2016 में 2500 करोड़ का शेयरबायबैक किया था.

