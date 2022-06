Stocks in News: Wipro, PNB, Tata Power, IOC समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबर में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Wipro, Bank of India, PNB, Tata Power Company, Indian Oil Corporation, Reliance Capital, Rail Vikas Nigam, Crompton Greaves Consumer Electricals, Vedanta, Yes Bank और BLS International जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Wipro आईटी सर्विसेज कंपनी Wipro और सर्विसनाउ ब्राजील में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी पेट्रोब्रास को डिजिटल जर्नी आगे बढ़ाने में मदद करेंगी. प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंटरनल यूजर्स के लिए सर्विस के स्तर को बढ़ाना और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉसेस को आधुनिक करके लागत कम करना है. Bank of India सार्वजनिक क्षेत्र के Bank of India ने अपनी रेपो-बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) को तत्काल प्रभाव से 7.25 फीसदी से बढ़ाकर 7.75 फीसदी कर दिया है. यह संशोधन आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी के बाद किया गया. PNB PNB ने अपनी रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को रिवाइज कर 9 जून से 7.40 फीसदी कर दिया है जो पहले 6.90 फीसदी था. यह संशोधन आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी के बाद किया गया. Tata Power Company Tata Power की सब्सिडियरी टाटा पावर सोलर ने राजस्थान में ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल इंडिया के लिए 450 मेगावाट की EPC परियोजना शुरू की है. कंपनी ने 8 लाख से अधिक मॉड्यूल स्थापित किए हैं और उन्हें रिकॉर्ड 7 महीने की समय सीमा के भीतर पूरा किया है. यह परियोजना सालाना 800GWh से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगी और 600,000 टन वार्षिक CO2 उत्सर्जन से बचने में मदद करेगी. Indian Oil Corporation इंडस्ट्रियल गैस में लीडिंग कंपनी एयर प्रोडक्ट्स ने कहा कि उसने Indian Oil Corporation के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. एयर प्रोडक्ट्स बिहार में IOCL की बरौनी रिफाइनरी को हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भाप की आपूर्ति करने के लिए एक नया इंडस्ट्रियल गैस कॉम्पलेक्स का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करेगी. Reliance Capital Reliance Capital को कर्ज दे रखे वित्तीय संस्थान कर्ज में डूबी वित्तीय सेवा कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 अगस्त कर सकते हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. यह दूसरी बार होगा जब रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी. इससे पहले ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने बोली की समय सीमा को 26 मई से बढ़ाकर 20 जून कर दिया था. Rail Vikas Nigam Rail Vikas Nigam (RVNL) ने किर्गिज गणराज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए “Kyrgyzindustry” के साथ एक समझौता किया है. विशेष रूप से कंपनी किर्गिज गणराज्य में पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर रेलवे लाइन नेटवर्क एग्जीक्यूट करने जा रही है. Crompton Greaves Consumer Electricals Crompton Greaves का निदेशक मंडल 13 जून को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर डेट सिक्योरिटीज को जारी कर 925 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा.

