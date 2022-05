Stocks in News: Wipro, NTPC, Paytm, Ashok Leyland समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के करोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 20 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 20 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Wipro, NTPC, Paytm, Ashok Leyland, Equitas Small Finance Bank, HPCL, Godrej Consumer Products, Gland Pharma, Biocon, Go Fashions, Amara Raja Batteries, Gati, IDFC, Indiabulls Housing, Indigo Paints, IRFC, JK Tyre, CE Info Systems, Metro Brands, Paras Defence, Pfizer, Sobha, Thermax जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. NTPC, Paytm आज यानी 20 मई को NTPC और One 97 Communications (Paytm) मार्च तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी करेंगी. इनके अलावा Amara Raja Batteries, Gati, IDFC, Indiabulls Housing Finance, Indigo Paints, IRFC, JK Tyre, CE Info Systems, Metro Brands, Paras Defence and Space Technologies, Pfizer, Sobha और Thermax के भी तिमसही नतीजे आज आएंगे. Wipro IT कंपनी Wipro ने अमेरिका के टेक्सास स्थित ऑस्टिन में अपना नया इनोवेशन स्टूडियो लॉन्च किया है. कंपनी ने कहा कि 40,000 वर्ग फुट में फैले नए केंद्र से स्थानीय स्तर पर सैकड़ों नौकरियां पैदा होंगी. Ashok Leyland हिंदुजा ग्रुप की कंपनी Ashok Leyland का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 274 फीसदी बढ़कर 901.4 करोड़ रुपये हो गया. कुल इनकम 25 फीसदी बढ़कर 8744.3 करोउ़ रुपये रही है. ट्रक सेग्मेंट में मार्केट शेयर 30.6 फीसदी सुधरा है. Equitas Small Finance Bank बैंकर पीएन वासुदेवन ने Equitas Small Finance Bank के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी दी है. वासुदेवन ने अपने त्याग पत्र में कहा कि वह अपने सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से अपना समय समाज कल्याण के लिए समर्पित करना चाहते हैं. HPCL HPCL का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 34 फीसदी घटकर 2019 करोड़ रहा है. टोटल कास्ट बढ़ने से मुनाफे पर असर पड़ा है. कंपनी का रेवेन्यू इस अवधि में 24.2 फीसदी बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रहा. एवरेज ग्रॉस रिफाइनिंग मर्जिन पूरे वित्त वर्ष में 7.19 डॉलर प्रति बैरल रहा. Gland Pharma Gland Pharma का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 285.90 करोड़ रहा है. नेट सेल्स 24.25 फीसदी बढ़कर 1103.01 करोड़ रुपये रही. EBITDA मार्जिन 40 फीसदी से घटकर 35 फीसदी रहा है. Biocon Biocon की सब्सिडियरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स और वियाट्रिस इंक ने घोषणा की है कि Abevmy (bBevacizumab) अब कनाडा में उपलब्ध है. Abevmy, बायोकॉन बायोलॉजिक्स और वियाट्रिस द्वारा डेवलप किया गया Bevacizumab के लिए एक बायोसिमिलर है. इसे ऑन्कोलॉजी के 4 संकेतों के लिए हेल्थ कनाडा द्वारा अप्रूव किया गया है. Go Fashions बीएसई के पास उपलब्ध बल्क डील के आंकड़ों के अनुसार ICICI वेंचर ने अपने चौथे निजी इक्विटी फंड – इंडिया एडवांटेज फंड S4 I के माध्यम से Go Fashions के 18,11,478 शेयर 1,050 रुपये के औसत मूल्य पर बेचे हैं. जिससे ट्रांजेक्शन का साइज 190.21 करोड़ रुपये हो गया. SBI म्यूचुअल फंड ने उसी कीमत पर 18,10,983 शेयर खरीदे हैं.

