Stocks in News: Wipro, Cipla, Vodafone Idea, PNB, NCC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज कुछ शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 11 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 11 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Wipro, Cipla, Vodafone Idea, Torrent Power, Gujarat Gas, Welspun India, PNB, NCC, Adani Ports, Indian Bank, Petronet LNG, Balaji Amines, Birla Corporation, Kalyan Jewellers India, NCC, Relaxo Footwears, Sagar Cements, SKF India, Cholamandalam Financial Holdings जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Wipro आईटी सर्विसेज कंपनी Wipro ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट देने के लिए क्रेडिट एग्रीकोल समूह के कॉर्पोरेट और निवेश बैंक डिवीजन, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी के साथ अपने स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट को बढ़ाया है. Welspun India Welspun India का मुनाफा मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 62 फीसदी घटकर 51.25 करोड़ रुपये रहा है. लोअर आपरेटिंग इनकम, लोअर अदर इनकम और कमजोर टॉपलाइन ग्रोथ से मुनाफा घटा है. इसी अवधि के दौरान रेवेन्यू 4.3 फीसदी बढ़कर 2,227 करोड़ रुपये और EBITDA 29.3 फीसदी बढ़कर 226.5 करोड़ रुपये हो गया. PNB, NCC, Adani Ports आज यानी 11 मई 2022 को कछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही हैं. इनमें Adani Ports, Punjab National Bank, Indian Bank, Petronet LNG, Balaji Amines, Birla Corporation, Kalyan Jewellers India, KSB, Lakshmi Machine Works, NCC, Relaxo Footwears, Sagar Cements, SKF India, Butterfly Gandhimathi Appliances, Century Enka और Cholamandalam Financial Holdings प्रमुख हैं. Cipla फार्मा कंपनी Cipla का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10 फीसदी घटकर 370.7 करोड़ रुपये रहा है. लोअर आपरेटिंग इनकम और सहयोगी कंपनी एसोसिएट कंपनी Avenue Therapeutics Inc में निवेश के चलते कंपनी के मुनाफे पर असर हुआ है. मार्च तिमाही के दौरान रेवेन्यू 14.2 फीसदी बढ़कर 5260.33 करोड़ रुपये रहा है. वहीं EBITDA 6 फीसदी घटकर 750 करोड़ रुपये रहा. Vodafone Idea Vodafone Idea को मार्च तिमाही में 6,563.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी अपना घाटा कम करने में कामयाब रही है. हायर आपरेटिंग इनकम और ARPU के चलते घाटा कम हुआ है. इस दौरान रेवेन्यू तिमाही आधार पर 5.4 फीसदी बढ़कर 10,239.50 करोड़ रुपये रहा है. टैरिफ हाइक का फायदा कंपनी को मिला है. मार्च 2022 तक कंपनी के पास कुल 24.38 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं. EBITDA तिमाही आधार पर 22 फीसदी बढ़कर 4,649 करोड़ रहा, जबकि मार्जिन 610 bps सुधरकर 45.4 फीसदी हो गया. Torrent Power Torrent Power को वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 487.4 करोड़ रुपये का कंसो घाटा हुआ है. पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी को 398 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. Q4FY22 में आपरेशन से आने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 3744 करोड़ रुपये हो गया. जबकि EBITDA 15 फीसदी YoY बढ़कर 1088 करोड़ रुपये रहा. Gujarat Gas Gujarat Gas का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 27.6 फीसदी बढ़कर 444.4 करोड़ रुपये रहा है. मजबूत टॉपलाइन और परिचालन आय बढ़ने का फायदा कंपनी को मिला है. इसी अवधि के दौरान रेवेन्यू सालाना आधार पर 36.5 फीसदी बढ़कर 4,773.4 करोड़ रुपये हो गया.

