New IPO : Windlas Biotech का IPO 4 अगस्त को आएगा ; जानें कंपनी में कितना है दम, पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं

IPO Updates : दवा फॉर्म्यूलेशन कंपनी Windlas Biotech 401.53 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 4 अगस्त को आईपीओ मार्केट में उतरेगी. कंपनी के पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त को खुलेगा और 6 अगस्त को बंद हो जाएगा. यह इस साल का 31 वां आईपीओ है. कंपनी के इश्यू का प्राइस बैंड 448-460 रुपये रखा गया है और निवेशक कम से कम 30 शेयरों के स्लॉट और इसके मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं. आईपीओ के तहत 165 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेंगे और 51.42 लाख इक्विटी शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा. इसके तहत प्रमोटर विमला विंदलास अपने सारे 11.36 लाख इक्विटी शेयर बेच देंगी वहीं निवेशक Tano India Private Equity fund II भी अपने सारे 40.6 लाख इक्विटी शेयर बेच देगा. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (SBI Captial Markets) , DAM Capital Advisors और IIFL Securities इसकी बुक रनिंग के लीड मैनेजर हैं.

आईपीओ का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा क्यूआईबी के लिए आरक्षित नहीं होगा. वहीं एनआईआई के लिए 15 फीसदी रिजर्व रखा गया है. बाकी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है. इस आईपीओ की खास बात है कि अभी तक कोई फार्मा फॉर्म्यूलेशन कंपनी लिस्टेड नहीं है. अगर Windlas लिस्ट होती है तो यह इस तरह की पहली कंपनी होगी. कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कैपिसिटी बढ़ाने के लिए उपकरण खरीदने में करेगी.

कंपनी देश में फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म्यूलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ( CDMO) की पांच बड़ी कंपनियों में से एक है . यह प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर इसके डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग और जेनेरिक प्रोडक्ट (दवा और न्यूट्रेकिल्स) के साथ कॉम्पलेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिक्री में सक्रिय है. यह अपने ओवर द काउंटर और अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बेचती है. कंपनी आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेममाल देहरादून स्थित फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में करेगी.

