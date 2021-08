Windlas Biotech’s का आईपीओ 13 गुना सब्सक्राइब, जानिए ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है रेट

दवा फॉर्म्यूलेशन कंपनी Windlas Biotech’s का आईपीओ अब तक 13 गुना सब्सक्राइव हो चुका है. आज इसे सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन था. आखिरी दिन तक यह 13.23 सब्सक्राइव हो गया.हालांकि 401.5 करोड़ का यह आईपीओ पहले ही दिन ही पूरा सब्सक्राइव हो गया. इस आइपीओ के तहत 165 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि बाकी रकम के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे.

रिटेल निवेशकों ने इस आईपीओ को 19.42 गुना सब्सक्राइब किया. आईपीओ के तहत 30.88 लाख शेयरों के लिए 5.99 करो़ड़ बिड मिले. क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 7.40 गुना और गैर संस्थागत निवेशकों (NII) ने 6.87 गुना सब्सक्राइब किया.Windlas Biotech (WBL) घरेलू मार्केट की पांच सबसे बड़ी दवा फॉर्म्यूलेशन कंपनियों में शुमार है और रेवेन्यू के हिसाब से इसका इस मार्केट में 1.5 फीसदी की हिस्सेदारी है.

इस सप्ताह ग्रे मार्केट में Windlas Biotech के शेयर 150 रुपये प्रीमियम पर बिक रहे थे. हालांकि अब प्रीमियम घट गया है. ग्रे मार्केट में शेयरों के प्रीमियम को ट्रैक करने वाले UnlistedArena के को-फाउंडर मनन दोशी को मुताबिक ग्रे मार्केट में इस शेयर को लेकर काफी उत्साह था इसलिए यह प्रीमियम पर बिका.

ICICI Securities के विश्लेषकों का मानना है कि Windlas Biotech के आईपीओ की प्राइसिंग ऊपरी स्तर पर वित्त वर्ष 2020-21 में 26.8 गुना के P/E पर हुई है. कंपनी का एसेट टर्नओवर और रिटर्न रेश्यो ज्यादा है. लेकिन कंपनी के ग्रोथ को लेकर स्पष्टता के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. profitability ratios के लिए इसके एसेट टर्नओवर और रिटर्न रेश्यो में निरंतरता बनी रहनी चाहिए.

Choice Broking ने इस आईपीओ को ‘Subscribe for long-term’ रेटिंग दी है. उसका कहना है कि 460 रुपये के ऊंचे प्राइस बैंड पर कंपनी 26.6 गुना का पीई वैल्यूशन मांग रही है. इसके रिटर्न रेश्यो और profitability को देख कर लग रहा है कि यह इश्यू fully priced है. Choice Broking का कहना है कि CDMO सेक्टर में ग्रोथ बढ़ने की वजह और मौकों को भुनाने की कंपनी की क्षमता को देखते हुए इस आईपीओ को“Subscribe for Long Term” रेटिंग दी जा सकती है.

