निवेशकों को 2.3 लाख करोड़ का झटका, बाजार में क्यों आई भारी गिरावट? सेंसेक्स 650 अंक टूटा

The headline indices erased gains made in the previous week, slipping over 1.3 per cent each

Stock Market Fall: शेयर बाजार की शुरूआत सतर्क हुई थी, लेकिन कारोबार के दौरान बाजार में भारी बिकवाली आ गई है. निफ्टी करीब 200 अंक या 1 फीसदी से ज्यादा टूट गया है और 11750 के नीचे ट्रेड कर रहा है. वहीं, सेंसेक्स में 650 अंकों से ज्यादा गिरावट है और यह 40000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है. बाजार में चौतरफा बिकवाली है. बैंक हो या फाइनेंशियल, आईटी हो या फार्मा सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है. बाजार की इस अफरा तफरी के बीच निवेशकों को एक झटके में 2.3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. दिग्गज शेयरों का बुरा हाल है. बाजार में इस गिरावट की आखिर क्या वजह है.

आज बाजार की गिरावट में निवेशकों को 2.3 लाख करोड़ का झटका लगा है. शुक्रवार को शेयर बाजार बंद हुआ तो बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,60,59,417.40 करोड़ था. वहीं आज बाजार की गिरावट में यह कम होकर 1,58,27,547.12 करोड़ रह गया. यानी आज यह करीब 2.3 लाख करोड़ घट गया है.

सैमको सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, निराली शाह का कहना है कि यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन तक बाजार में पॉज की स्थिति बनी रहेगी. उनका कहना है कि निफ्टी के लिए 12000 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है. यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन है और वहां से आ रही खबरों का बाजार पर असर देखने को मिलेगा. S&P500, DAX और CAC भी अभी अंडरपरफॉर्मिंग हैं. आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए नीचे की ओर 11600 के स्तर पर सपोर्ट रहेगा. वहीं उपर की ओर 12050 के स्तर पर रेजिस्टेंस रहेगा.

आज के कारोबार में लॉर्जकैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. फ्यूचर ग्रुप के साथ डील अटकने के बाद आरआईएल में करीब 4 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली है. बजाज आटो में 6 फीसदी गिरावट है. टाटा स्टील में 4 फीसदी गिरावट है. M&M और ICICI बैंक में 3.5 फीसदी के करीब कमजोरी देखने को मिल रही है. टेक महिंद्रा में भी 3 फीसदी से ज्यादा गिरावट है. एसबीआई, मारुति, एशियन पेंट्स और टाइटन सहित सेंसेक्स 30 के 24 शेयर लाल निशान में हैं.

आज के कारोबार में मेटल शेयरों में भारी बिकवाली है. निफ्टी पर इंडेक्स 4 फीसदी के करीब टूटा है. JSWS स्टील में 4 फीसदी से ज्यादा गिरावट है. SAIL में भी करीब 3.7 फीसदी कमजोरी है. टाटा स्टील, कोल इंडिया में भी 2.5 से 3 फीदी गिरावट है. JSWS स्टील ने कमजोर तिमाही नतीजे पेश किए हैं.

घरेलू बाजार को ग्लोबल बाजारों से भी कमजोर संकेत मिल रहे हैं. यूएस में कोविड 19 के मामलों में अचानक से तेजी आई है. वहीं राहत पैकेज पर भी बातें साफ नहीं हो रही हैं. यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर राजनैतिक अस्थिरता है. इससे यूएस मार्केट में दबाव बना हुआ है. डाउ फ्यूचर में 100 अंकों से ज्यादा गिरावट है. शुक्रवार को डाउ जोंस 28.09 अंक टूटकर 28,336 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं ज्यादातर एशियाई बाजारों में भी कमजोरी नजर आ रही है.

आज के कारोबार में बैंक और आटो शेयरों में भी बिकवाली है. निफ्टी पर बैंक इंडेक्स 2.5 फीसदी के करीब टूटा है. वहीं आटो इंडेक्स में 3.5 फीसदी के करीब गिरावट है. ICICI बैंक में 3 फीसदी से ज्यादा और एसबीआई में 3 फीसदी के करीब गिरावट है. अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3 फीसदी के करीब गिरावट दिख रही है.

