इन वजहों से बाजार में मची भगदड़, निवेशकों ने गंवा दिए 3 लाख करोड़; सेंसेक्स 1000 अंक टूटा

Big Correction in Stock Market: बजट के पहले शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है. 27 जनवरी के कारोबार में बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही है. निवेशकों के जमकर बिकवाली के चलते सेंसेक्‍स 1000 अंकों से ज्‍यादा टूट गया. वहीं निफ्टी भी 300 अंकों से ज्‍यादा कमजोर होकर 14000 के नीचे चला गया. सेंसेक्‍स ने 21 जनवरी को अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था और 50184 का स्‍तर टच किया. जिसके बाद से अबतक इंडेक्‍स करीब 2900 अंक टूट गया है. निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई से 800 अंकों के करीब कमजोर हुआ. हाई वेल्‍युएशन के बाद निवेयाक बजट के पहले सतर्क हैं, वहीं कमजोर ग्‍लोबल कमजोर ग्‍लोबल संकेतों बजट संकेत और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी बाजार में गिरावट की वजह बनी.

आज इंट्राडे में सेंसेक्‍स में 1000 अंकों से ज्‍यादा गिरावट है और यह 47269 के स्‍तर तक कमजोर हुआ. वहीं निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 14000 के नीचे 13930 के आस पास आ गया. बाजार में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है. बैंक, आटो, मेटल और फार्मा सहित सभी इंडेक्‍स कमजोर हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स 938 अंक कमजोर होकर 47410 के स्‍तर पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 271 अंक कमजोर होकर 13968 के स्‍तर पर बंद हुआ.

बाजार में मची इस भगदड़ के बीच निवेशकों की दौलत में 3 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है. सोमवार यानी 25 जनवरी को बीएसई लिस्‍टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19226222 करोड़ रुपये पर बंद हुआ था. वहीं 27 जनवरी को गिरावट में यह घटकर 1.89 लाख करोड़ के आस पास आ गया. यानी निवेशकों ने एक दिन में करीब 3 लाख करोड़ रुपये गंवा दिए.

बजट के पहले सतर्क हैं निवेशक: बाजार में बिकवाली के पहले बजट के पहले निवेशकों का सतर्क होना है. असल में बाजार का वैल्‍यूएशन अभी भी हाई है. 21 जनवरी को सेंसेक्‍स ने 50 हजार का आंकड़ा पार कर लिया, जिसके बाद वैल्‍युएशन को लेकरि एक्‍सपर्ट ने चिंता जताई है. ऐसे में बजट में एक भी निगेटिव ट्रिगर बाजार में हैवी करेक्‍शन की वजह बन सकती है.

कमजोर ग्‍लोबल संकेत: बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर रहे हैं. मंगलवार को प्रमुख तीनों अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही थी. डाउ जोंस 23 अंक गिरकर 30937 के स्‍तर पर बंद हुआ था. नैसडेक एसएंडपी 500 इंडेक्‍स भी कमजोर बंद हुए. वहीं आज एशियाई बाजारों की बात करें तो एसजीएक्‍स निफ्टी में 0.70 फीसदी गिरावट है.

विदेशी निवेशकों ने की बिकवाली: विदेशी निवेश्‍कों की बिकवाली से भी बाजार के सेंटीमेंट खराब हुए हैं. FIIs 2 लगातार सेशन से बिकवाली कर रहे हैं. 25 जनवरी को उन्‍होंने बाजार से 756 करोड़ निकाले तो उसके पहले 22 जनवरी के कारोबारी दिन भी 636 करोड़ की बिकवाली की.

आज के कारोबार में सेंसेक्‍स 30 के 22 शेयरों में बिकवाली है. टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, अल्‍ट्राटेक सीमेंट, एल एंड टी, आईटीसी, नेस्‍ले इंडिया और बजाज आटो शामिल हैं. वहीं, डॉ रेडडीज, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, टाइटन कंपनी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, सनफार्मा और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं.

