केमकॉन स्पेशियलिटी केमिकल्स: क्यों दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट? IPO से जुड़ी हर जानकारी

Chemcon IPO: सितंबर महीने में आईपीओ मार्केट में जमकर हलचल दिख रही है. इसी क्रम में केमिकल बनाने वाली कंपनी केमकॉन स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड का आईपीओ भी आज से खुल गया है. केमकॉन का आईपीओ 21 सितंबर से 23 सितंबर तक सब्सक्रिप्सन के लिए खुला रहेगा. फिलहाल ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव राय रख रहे हैं. इश्यू का प्राइस बैंड प्रति इक्विटी शेयर 338–340 रुपये रखा गया है. कंपनी ने इस आईपीओ से कुल 318 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. जानते हैं इस इश्यू से जुड़ी हर जानकारी…..

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. स्पेशिएलिटी कममिकल्स बनाने में कंपनी अच्छे पोजिशन पर है. इसमें मार्केट लीडर बनने की क्षमता है. कंपनी की वित्तीय सेहत भी बेहतर दिख रही है. चीन के साथ टेंशन के बीच केमिकल बनाने वाली कंपनियों का भविष्य बेहतर दिख रहा है. कंपनी के पास क्लाइंट बेस भी मजबूत है, ऐसे में इस स्थिति का फायदा मिल सकता है. हालांकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिमिटेड रहने से एक चिंता भी दिख रही है.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग ने भी इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का रिटर्न रेश्यो और मार्जिन पियर कंपनियों की तुलना में बेहतर दिख रहा है. कंपनी इनकी तुलना में अंडरवैल्यूड है. ऐसे में इसमें क्षमता दिख रही है.

केमकॉन स्पेशियलिटी केमिकल्स ने इश्यू के लिए 44 शेयरों की लॉट रखी है. यानी प्राइस बैंड की ऊपरी कीमत के आधार पर रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,960 रुपये खर्च करने होंगे. इसके बाद 44 इक्विटी शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकती है. अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं. इश्यू के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटकर 74.47 फीसदी हो जाएगी.

कंपनी फ्रेश शेयरों से 165 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इसके अलावा 45,00,000 शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत पेश किए जाएंगे. यानी कंपनी की आईपीओ के जरिए 318 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इन्टेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है. कंपनी के शेयरों लि​स्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी. लिस्टिंग तारीख 1 अक्टूबर है.

आईपीओ में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 35 फीसदी है. योग्य संस्थागत निवेशकों के लिए 50 और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 15 फीसदी हिस्सेदारी रखी गई है. कर्मचारियों के लिए शेयर आरक्षित नहीं हैं. आरती इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स और सुदर्शन केमिकल्स जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटीटर हैं.

केमकॉन हेक्सामिथाइल्डिसिलजेन (HMDS) और क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट (CMIC) जैसे विशेष रसायनों का निर्माण करती है. इनका मुख्य रूप से इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री में होता है. कंपनी ऑइलफील्ड इंडस्ट्री में कम्प्लीशन फ्लूड के तौर पर उपयोग किए जाने वाले इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड का भी उत्पादन करती है.

वित्त वर्ष 2020 में, कंपनी का आपरेटिंग रेवेन्यू 262.05 करोड़ रुपये, EBITDA 70.26 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 48.85 करोड़ रुपये है. वित्त वर्ष 2018-20 के दौरान कंपनी की बिक्री में 29% CAGR की बढ़ोतरी हुई है, जबकि EBITA में 25% और PAT में 36% की बढ़ोतरी हुई है. 31 मार्च, 2020 तक, कंपनी का कुल डेट 44.51 करोड़ रुपये था, जबकि डेट इक्विटी का अनुपात 0.31 था.

