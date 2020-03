इंडसइंड बैंक में 50% तेजी, निवेशकों ने एक झटके में कमाए 10 हजार करोड़; 1 साल में 84% तक टूटा था शेयर

इंडसइंड बैंक के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. बीएसई पर आज निजी बैंक का शेयर करीब 50 फीसदी मजबूत होकर 451.80 रुपये के भाव पर पहुंच गया. शेयर बुधवार को 301.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. असल में पिछले दिनों की गिरावट में इंडसइंड बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आ चुकी थी. शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से करीब 84 फीसदी तक कमजोर हो चुका था. ऐसे में आज के कारोबार में इसमें जमकर निवेश हुआ. एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के कारोबार में इसमें 1.7 लाख से ज्यादा आॅर्डर मिले.

इंडसइंड बैंक की बात करें तो यह अपने 52 हफ्तों के हाई से करीब 84 फीसदी टूट चुका है. वहीं, र्सिु इस साल की बात करें तो कोरोना वायरस के चलते बाजार की गिरावट में इस शेयर की अच्छी खासी पिटाई हुई है. इस साल यह शेयर 1510 के भाव से टूटकर बुधवार को 301 रुपये तक आ गया था. ऐसे में आकर्षक वैल्युएशन पर चल रहे शेयरों में आज अच्छी खरीददारी देखने को मिली.

वहीं आज सरकार द्वारा राहत पैकेज की उम्मीद से भी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी आई है. अमेरिकी सीनेट द्वारा वहां ऐतिहासिक राहत पैकेज को मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद से घरेलू बाजार को यह उम्मीद बढ़ गई है कि यहां भी सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है. इस बारे में कल कैबिनेट की बैठक भी हुई थी. आज इसे लेकर कुछ बड़ा एलान हो सकता है.

वहीं एक और रिपोर्ट आ रही है कि पिछले दिनों शेयर में आई गिरावट को प्रमोटर्स ने बैक किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली.

इंडसइंड बैंक में इतनी बड़ी तेजी से आज बैंक का मार्केट कैप भी बढ़कर 31334 करोउ़ पहुंच गया. वहीं, बुधवार को शेयर 301.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ था, तब बैंक का मार्केट कैप 20890 करोड़ रुपये था. यानी आज इसमें करीब 10444 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई.

