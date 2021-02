शेयर बाजार में है रिकॉर्ड तेजी, फिर म्यूचुअल फंड क्यों निकाल रहे हैं पैसे? 7 महीने से लगातार बिकवाली

Equity Mutual Funds: एक ओर शेयर बाजार रोज ब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, दूसरी ओर इस रिकॉर्ड तेजी में म्यूचुअल फंड पूरी तरह से सतर्क हैं और मुनाफा वसूली कर रहे हैं. जनवरी में लगातार 7वें महीनें म्यूचुअल फंड ने शेयर बाजार से पैसे निकाले हैं. जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने इक्विटी से 9,253 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. जनवरी में नेट आउटफ्लो 35,586 करोड़ रुपये रहा है. जनवरी में म्यूचुअल फंड डेट सेग्मेंट में भी सतर्क रहे और इस दौरान उन्होंने 33409 करोड़ रुपये की निकासी की है. बता दें कि दिसंबर में डेट फंडों में म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए थे.

म्यूचुअल फंड ने जनवरी में शेयर बाजार से 9,253 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं दिसंबर में इक्विटी से 10,147 करोड़ रुपये निकाले थे. नवंबर महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड से 12,917 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 2,725 करोड़ रुपये का आउट फ्लो देखा गया था. सितंबर में म्यूचुअल फंड ने इक्विटी से 734 करोड़, अगस्त में 4,000 करोड़ और जुलाई में 2,480 करोड़ रुपये निकाले थे. जबकि जून में इस सेग्मेंट में 240.55 करोड़ रुपये का इनफ्लो देखा गया था.

असल में शेयर बाजार में लगातार रैली जारी है. नवंबर 2020 के बाद से ही बाजार में आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. इस तेजी में कई शेयर अपने रिकॉर्ड हाई या 1 साल के हाई पर हैं. ऐसे में मुनाफा वसूली भी शेयर बाजार से पैसे निकालने की एक वजह है. दूसरा बाजार के रिकॉर्ड वैल्युएशन को देखते हुए फंड हाउस सतर्क हैं. आगे करेक्शन की आशंका है. इसलिए जिन शेयरों में उन्हें मुनाफा मिल गया है, उसे बेचा जा रहा है. हालांकि दूसरी ओर विदेशी निवेशक और रिटेल निवेशक बाजार में लगातार पैसा डाल रहे हैं, जिससे बाजार में रैली कायम है और म्यूचुअल फंड की बिकवाली का असर नहीं है. जनवरी में निवेशकों ने करीब 19 हजार 472 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं.

हालांकि गोल्ड ईटीएफ को लेकर भरोसा बना हुआ है. जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में 625 करोड़ रुपये का इनफ्लो हुआ है. जबकि इस सेग्मेंट में दिसंबर में 431 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया था. डेट कटेगिरी की बात करें तो जनवरी में इसमें से म्यूचुअल फंड ने 33,409 करोड़ निकाले थे, जबकि दिसंबर में इस कटेगिरी में 13,863 करोड़ का निवेश आया था. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट जनवरी के अंत तक घटकर 30.5 करोड़ रहा जो दिसंबर 2020 में 31.02 लाख करोड़ था.

