IPO: अलॉटमेंट, लिस्टिंग से नई एंट्री, आईपीओ मार्केट में क्यों दिख रही जमकर हलचल; हर अपडेट

IPO Market: लंबे समय की खामोशी के बाद प्राइमरी मार्केट में अब अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है. पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हैप्पिएस्ट माइंड्स और रूट मोबाइल का आईपीओ बाजार में आ चुका है. वहीं, अगले हफ्ते 21 सितंबर को कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) का आईपीओ खुलने वाला है. वहीं आज रूट मोबाइल आईपीओ के शेयर का अलॉटमेंट फाइनल होगा तो 17 तारीख को हैप्पिएस्ट माइंड्स का आईपीओ बाजार में लिस्ट हो जाएगा. रूट मोबाइल की लिस्टिंग भी इसी हफ्ते हो सकती है.

कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) का IPO 21 सितंबर को खुलने वाला है. एंकर इनवेस्टर्स के लिए यह आईपीओ 18 सितंबर को सिर्फ एक दिन के लिए खुलेगा. कंपनी 1,82,46,600 शेयर आईपीओ के तहत जारी करने वाली है. इसमें से 1,82,500 शेयर कंपनी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व होंगे. कंपनी का आईपीओ 21 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर को बंद होगा. कंपनी के इश्यू में कम से कम 37.40 फीसदी पोस्ट ऑफर पेडअप इक्विटी का होगा.

प्राइस बैंड: सूत्रों के अनुसार CAMS के IPO का इश्यू प्राइस 1250 रुपए तय हो सकता है. कंपनी IPO के जरिए 2258 करोड़ रुपए जुटाने वाली है. इसमें निवेशकों को 12 शेयरों के लॉट के लिए बोली लगानी होगी. CAMS के इश्यू BSE पर लिस्ट होगा. आईपीओ का मैनेजमेंट कोटक महिंद्रा कैपिटल, एचडीएफसी बैंक लि., आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कर रही हैं.

केमकॉन स्पेशियल्टी का IPO भी 21 सितंबर से खुलकर 23 सितंबर को बंद होगी. यह आईपीओ 350 करोड़ का होगा.

रूट मोबाइल के आईपीओ के तहत शेयरों का अलॉटमेंट आज होगा. अगर आपने आईपीओ के लिए आवेदन किया है तो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है. इसे निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला और यह 74.13 गुना तक सब्सक्राइब हुआ. आईपीआके के जरिए कंपनी का 600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है. ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस….

अलॉटमेंट जारी होने के बाद सबसे पहले आप ipo.alankit.com पर क्लिक करें.

इसके बाद Route Mobile पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन में अपना एप्लिकेशन नंबर लिखें.

एप्लिकेशन नंबर की जगह डीमैट अकाउंच नंबर या PAN लिखकर भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

आप BSE की वेबसाइट पर भी जाकर अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

इसके लिए आपको इस लिंक पर https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx क्लिक करना है.

इसके बाद ड्रॉपडाउन से इक्विटी सेलेक्ट करें और रूट मोबाइल पर क्लिक करें. आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी।

हैप्पिएस्ट माइंड के आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर यानी गुरूवार को होगी. 700 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और इसके लिए 151 गुना बोलियां मिली हैं. 700 करोड़ रुपये के आईपीओ में 351 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगी. जबकि सिर्फ 2.33 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे. इस इश्यू का प्राइस बैंड 165-166 रुपये प्रति शेयर है.

हैप्पिएंस्ट माइंड के ही अनुसार, इसका 97 फीसदी रेवेन्यू डिजिटल कारोबार से आता है, जो इंफोसिस, माइंडट्री और कॉग्निजेंट जैसी कई कंपनियों की तुलना में धिक है. यह डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट व सुरक्षा सेवाओं की पेशकश करती है.

फॉर्चून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि अर्थव्यवस्था खुलने के बाद बाजार में तेजी आई है. लिक्विडिटी आई है. अगर कोई बड़ा निगेटिव ट्रिगर नहीं आता है तो अनलॉक के दौर में बाजार में यह मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में कंपनियों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है और उन्हें बाजार में उतरने का अच्छा मौका दिख रहा है. कंपनियां आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा जुटाकर अपने कारोबार को विस्तार देती हैं. इसके लिए उन्हें यह सही अवसर दिख रहा है. हालांकि निवेशकों की बात करें तो उन्हें सिर्फ मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों में ही पैसा लगाना चाहिए.

