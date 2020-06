मौजूदा वक्त में आवासीय प्रॉपर्टी में निवेश क्यों है बेहतर, जानें अहम वजह

लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद बहुत से उद्योगों ने पर्याप्त सोशल डिस्टैंसिंग के साथ कामकाज को दोबारा शुरू कर दिया है. अभी इस बात को लेकर असमंजस है कि आगे क्या होगा. हालांकि, हर संकट से हमें अवसर भी मिलते हैं कि हम कुछ अलग सोचें. पिछले 5-6 सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों की वजह से बदलाव आया है. रियल एस्टेट, ग्राहकों के लिए एक अच्छे प्रदर्शन वाला एसेट क्लास बन गया है क्योंकि इसमें बेहद फायदे मिलते हैं.

मौजूदा परिस्थिति में व्यक्ति को अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध बेहतर विकल्पों की तलाश को जारी रखना चाहिए. रेजिडेंशियल एस्टेट इनमें से एक हो सकता है. आइए ऐसे कारणों के बारे में जानते हैं, जिनसे इस समय में रेजिडेंशियल एस्टेट में निवेश करना ठीक है..

हर तरफ अनिश्चित्ता को देखते हुए लोगों सुरक्षा की भावना को खोज रहे हैं. Anarock ग्रुप की हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चलता है कि 92 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इस समय में फिजिकल एसेट लेना चाहते हैं. फिजिकल एसेट के रूप में रेजिडेंशियल एस्टेट मौजूदा समय में सही निवेश है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है और व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है.

इस मुश्किल समय में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सबसे सुरक्षित निवेश का विकल्प है जहां अधिकतम स्थिरता मिलती है. शेयर बाजार में संकट के बाद लोग उतार-चढ़ाव वाले निवेश में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं. फिक्स्ड इनकम वाले ऑप्शन भी बहुत आकर्षक नहीं लग रहे हैं. अर्थव्यवस्था में रिकवरी की शुरुआत होने के साथ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है जिससे अपने घर में निवेश करना ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा.

डेवलपर भी बेहतरीन स्कीम्स और आसान भुगतान के विकल्प ऑफर कर रहे हैं. इससे घर खरीदारों के लिए अपने सपनों के घर में निवेश करना आसान होता है. अच्छे ऑफर और कम ब्याज दर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश को फायदेमंद बनाता है.

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें भारत में पिछले 5-6 सालों के दौरान स्थिर बनी हुई हैं. मौजूदा बाजार के हालात घर खरीदने के लिए अनुकूल हैं क्योंकि होम लोन की ब्याज दरें अपने सबसे कम पर बनी हुई हैं. इसके साथ आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती का एलान किया है, जिससे होम लोन पहले से कम महंगे हो गए हैं. यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि ज्यादा निवेश से सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और कैश फ्लो बढ़ेगा.

(By: Gaurav Sawhney, President Sales and Marketing, Piramal Realty)

