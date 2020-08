Bank Stocks Rose: बैंक शेयरों में निवेशकों ने जमकर कमाया मुनाफा, आज 12% तक चढ़े शेयर; क्या है वजह?

Rally in Bank Stocks: आज के कारोबार में निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 990 अंक या 4.17 फीसदी तेजी के साथ बंद हुआ. आज इंडेक्स के सभी 12 शेयरों में मजबूती रही. अलग अलग शेयरों की बात करें तो निवेयाकों को एक दिन में 12 फीसदी रिटर्न मिला है. पीएसयू और प्राइवेट दोनों इंडेक्स में 5 फीसदी और 4.5 फीसदी तेजी रही. बैंक शेयरों के दमदाम प्रदर्शन के दम पर बाजार में भी मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली है. निफ्टी 11650 के पार चला गया. आखिर बैंक शेयरों में इस तेजी के पीछे क्या वजह रही है.

इंडसइंड बैंक 12.08 फीसदी

फेडरल बैंक 8.11 फीसदी

एक्सिस बैंक 7.87 फीसदी

बैंक आफ बड़ौदा 5.95 फीसदी

PNB 5.67 फीसदी

IDFC बैंक 5.64 फीसदी

SBI 4.52 फीसदी

RBL बैंक 4.44 फीसदी

ICICI बैंक 4.40 फीसदी

कोटक बैंक 3.45 फीसदी

बंधन बैंक 2.86 फीसदी

HDFC बैंक 0.48 फीसदी

बैंक शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली है. असल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के एक बयान ने बैंक शेयरों को लेकर सेंटीमेंट बेहतर किए हैं. उन्होंने बयान दिया था कि बैंकिंग क्षेत्र लगातार मजबूत और स्थिर बना हुआ है. वउन्होंने बैंक सेक्टर में

और रिफॉर्म के संकेत देते हुए कहा कि बैंक के सामने चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं.

शक्तिकांत दास ने सरकारी बैंकों के मर्जर पर भी उन्होने कहा कि बैंकों का मर्जर सही दिशा में उठाया गया एक कदम है. दास ने कहा कि बैंकों का आकार जरूरी है, लेकिन दक्षता इससे भी महत्वपूर्ण है.

ग्लोबल व घरेलू हाउस बैंकों को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं. बैंकों की रेटिंग बेहतर या स्थिर दी जा रही है. ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म UBS ने इंडसइंड बैंक और एसबीआई की रेटिंग अपग्रेड की है. जिसके बाद इनके शेयरों में तेजी आई है. UBS ने इंडसइंड बैंक और SBI के शेयरों की रेटिंग Sell से बढ़ाकर Buy कर दी है. ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने एसबीआई में 50 फीसदी अपग्रेड की उम्मीद जताई है. इसके अलावा भी एक्सपर्ट ने अलग अलग बैंक शेयरों में निवेश की सलाह दी है.

लॉकडाउन के बाद भी कुछ बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कोविड-19 के बाद भी जून तिमाही में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन किया है. जून तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 81 फीसदी बढ़कर 4,189.34 करोड़ रुपये रहा है. बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी घटा है. एचडीएफसी बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर 6659 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रही है. आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 36 फीसदी बढ़कर 2,599 करोड़ रुपये हो गया है. बैंक अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने में कामयाब रहा है.

हाल ही सरकार की ओर से यह संकेत दिए गए थे कि अर्थव्यवस्था अब रिकवरी की राह पर है. ऐसे में बैंक शेयरों को लेकर हलचल बढ़ी है. ऐसा ट्रेंड रहा है कि जब भी अर्थव्यवस्था नीचे से सुधरने की राह पर होती है, बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है. मांग बढ़ती है, जिससे क्रेडिट ग्रोथ की वजह से बैंकों को अच्छा सपोर्ट मिलता है.

