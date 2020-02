Q3 अर्निंग के बाद दम दिखाएंगे ये 5 लॉर्जकैप स्टॉक! निवेश करें तो मिल सकता है 46% तक रिटर्न

Best Stock Idea After Q3 Earning: दिसंबर तिमाही के लिए अर्निंग सीजन तकरीबन खत्म हो गया है. यह सीजन मुनाफे के लिहाज से मिला जुला रहा है. सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का भी असर अब कंपनियों के मुनाफे पर दिखने लगा है. हालांकि इसका सही असर आने वाली तिमाही में ही दिखेगा. दिसंबर तिमाही की बात करें तो BFSI सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है. लेकिन मेटल और आॅयल एंड गैस सेक्टर पर दबाव बना हुआ है. अन्य सेक्टर का प्रदर्शन मिला जुला देखने को मिला है. एक्सपर्ट का कहना है कि देश में कंजम्पशन सुस्त है और डिमांड अभी भी कमजोर है जो कॉरपोरेट के लिए चुनौती है. बजट में किए गए उपायों से भी इस मामले में तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. हालांकि तिमाही नतीजों में कुछ कंपनियों का प्रदर्शन देखकर एक्सपर्ट आगे के लिए उन पर पॉजिटिव राय के साथ निवेश की सलाह दे रहे हैं. हमने ऐसे ही 5 लॉर्जकैप शेयर आपके लिए चुना है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी कंपनियों की सेल्स सालाना आधार पर 2 फीसदी घटी है. जबकि EBITDA/PBT/PAT सालाना आधार पर 11 फीसदी, 4 फीसदी और 9 फीसदी बढ़ गया है. BFSI सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की वजह से मुनाफे में ग्रोथ देखी गई है. हालांकि मेटल और आयल एंड गैस सेक्टर के खराब प्रदर्शन ने ने निफ्टी कंपनियों का औसत मुनाफा कम किया. दिसंबर तिमाही में कॉरपोरेट कमेंट्री भी मिली जुली रही है और FY21 के लिए अर्निंग अनुमान में गिरावट का डर बना हुआ है.

ये लॉर्जकैप दिखा सकते हैं अच्छी ग्रोथ

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने एयरटेल के लिए 610 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस के लिहाज से शेयर में 12 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. दिसंबर तिमाही में एयरटेल का औसत रेवेन्यू प्रति यूजर (आरपू) 135 रुपये रहा है, जो जियो के 128.4 रुपये की तुलना मे अधिक है. कंपनी का डाटा वॉल्यूम ग्रोथ 72 फीसदी रहा. एयरटेल का रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर है और मार्जिन में सुधार हो रहा है. बाजार में हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत नजर आ रही है. टैरिफ बढ़ाने का फायदा एयरटेल को मिला है. टैरिफ हाइक का सही फायदा मार्च तिमाही में दिखेगा, आगे डाटा डिमांड बढ़ने से फायदा होगा. एजीआर इश्यू पर भी कंपनी सर्वाइव करने की स्थिति में है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 1720 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 46 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. इंडसइंड बैंक का मुनाफा तीसरी तिमाही में 32 फीसदी बढ़कर 1300.20 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी तिमाही आधार पर बेहतर हुई है. बैंक की ब्याज आय 34.3 फीसदी बढ़कर 3,074 करोड़ रुपये रही. हालांकि प्रोविजनिंग बढ़ गई है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में 1800 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के लिहाज से शेयर में 41 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. एलएंडटी का तीसरी तिमाही में मुनाफा 15 फीसदी बढ़कर 2,352 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का आर्डरबुक दिसंबर तिमाही में 41579 करोड़ रुपये और बढ़ा है. इंटरनेशनल आर्डर 17,901 करोड़ बढ़ा है जो कुल आॅर्डर का 43 फीसदी है. कंपनी को आगे हर सेग्मेंट में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है.

ब्रोकरेज हाउस शेयर खान के मुताबिक शेयर में मौजूदा भाव से 14 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज ने 1500 रुपये लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. टाइटन ने अपने ज्वैलरी बिजनेस मार्जिन से बाजार और एक्सपर्ट को चौंकाया है. कंपनी को दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू तो बाजार अनुमानों के मुताबिक रहा है, लेकिन टाइटन के ज्वैलरी बिजनेस मार्जिन में सालाना आधार पर 13 फीसदी ग्रोथ रही है. यह कमजोर मांग के मौजूदा माहौल में बाजार को चौंकाने वाला रहा है. टाइटन का एबिट मार्जिन भी सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़ा है. कंपनी के ज्वैलरी बिजनेस में स्थिति और मजबूत हो सकती है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने एसबीआई में 415 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 328 रुपये के लिहाज से शेयर में 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहां तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. यहां हमने निवेश की सलाह नहीं दी है. शेया बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

