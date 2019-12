2020 में कैसा रहेगा शेयर बाजार? निवेशकों के रिटर्न पर इन फैक्टर्स का रहेगा असर

2019 खत्म होने जा रहा है और साल 2020 की शुरुआत होने जा रही है. बीते साल अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखी गई. जीडीपी के आंकड़े छह सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए. बैंकों और NBFCs के साथ एनपीए की दिक्कत बनी रही. अब निवेशकों की नजर है कि आने वाले साल में शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा रहता है. शेयर बाजार का प्रदर्शन वर्तमान की जगह भविष्य पर निर्भर रहता है. जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी की इक्विटी में निवेश करता है, तो वह उस कंपनी की भविष्य में संभावनाओं को देखकर निवेश करता है. वह वर्तमान तिमाही या पिछले तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन को नहीं देखता.

जहां 2019 देश और कॉरपोरेट के लिये आर्थिक तौर पर कमजोर रहा, वहीं बाजार उम्मीद कर रहा है कि 2020 से अर्थव्यवस्था ओर कॉरपोरेट के लिये स्थिति बेहतर होगी. साल 2003 में जीडीपी ग्रोथ लगातार गिर रही थी और दिसंबर 2003 को खत्म हुई तिमाही में यह 4 फीसदी के निचले स्तर पर आ गई. सेंसेक्स में इसी समय से तेजी की शुरुआत हुई और जनवरी 2008 में इसने 20,873 अंकों की ऊंचाई को छूआ. इसी को देखते हुए कुछ आशावादी लोगों का मानना है कि अब बाजार में तेजी की शुरुआत होगी.

हालांकि, 2003 से 2007 में शेयर बाजार के प्रदर्शन के पीछे वजह कुछ दूसरे फैक्टर्स भी थे जिसमें ग्लोबल स्टॉक मार्केट में तेजी शामिल थी. लेकिन वर्तमान में लोकल या ग्लोबल स्तर पर ऐसा कोई फैक्टर मौजूद नहीं है. इसलिये ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अर्थव्यवस्था में आने वाली तिमाहियों में सुधार आएगा. बाजार का मानना है कि अब स्थिति में आगे सुधार होगा. मांग में थोड़े सुधार, कम क्रेडिट कॉस्ट और कम टैक्स रेट से 2020 में बाजार को बढ़त मिलेगी. लेकिन बाजार में अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ और कदम उठाने की जरूरत है.

2019: देश में रही मंदी लेकिन अंबानी, अडानी और दमानी हुए और अमीर, किसने कमाया तो किसने गंवाया

ऐसी उम्मीद है कि सरकार डिमांड बढ़ाने के लिये पर्सनल टैक्स में कटौती जैसे कदम उठा सकती है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाया है. सरकार के और साहासिक कदम लेने से इससे बाजार पर सकारात्मक असर होगा. 2019 में बाजार को मजबूत इनफ्लो- डोमेस्टिक और FII दोनों से फायदा हुआ. डोमेस्टिक फ्लो स्थिर बने रहने की उम्मीद है लेकिन FII फ्लो को लेकर कोई बात साफ नहीं है.

वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है. आने वाले साल में अमेरिका में होने वाले चुनाव और अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वार्ता से बहुत असर होगा. सामान्य तौर पर भारत को FII से स्थिर इनफ्लो बना रहने की उम्मीद है.

शेयर बाजार के प्रदर्शन पर संदेह करने की वजह इसके रिटर्न का कुछ कंपनियों तक सीमित रहना है. Nifty 50 में पिछले दो सालों में 15 फीसदी ऊपर गया है, लेकिन NIFTY Midcap 15 फीसदी की गिरावट हुई है. NIFTY 50 में केवल पांच स्टॉक ने 85 फीसदी रिटर्न दिया है. आखिर बाजार में अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ साफ नहीं कहा जा सकता.

By: श्रीनिवास राव रावुरी, सीआईओ-इक्विटी, PGIM इंं‍डिया एमएफ

