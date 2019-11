बाजार की रिकॉर्ड तेजी में कमाई के मौके, इन शेयरों में मिल सकता है मोटा रिटर्न

शेयर बाजार ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 2 बार अपना रिकॉर्ड हाई बनाया. बीते गुरूवार को सेंसेक्स ने 40392 का रिकॉर्ड बनाया. वहीं, कल यानी सोमवार के कारोबार में सेंसेक्स ने 40,483.21 का नया रिकॉर्ड बनाया दिया. वहीं निफ्टी भी 12000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है. सोमवार को शेयर बाजार लगातार 7वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ. अब सवाल उठता है कि शेयर बाजार की इस तेजी में निवेशक क्या करें. क्या उन्हें आगे भी निवेश करने पर इस तेजी का फायदा मिलेगा.

फॉर्च्यून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर ने कहा कि 2 महीनों में कई ऐसे फैक्टर हैं, जिन्होंने बाजार को सपोर्ट दिया. सरकार ने पिछले दिनों टैक्स कटौती का एलान किया, उससे निवेशकों का भरोसा बाजार पर बढ़ा है. आगे और भी रिफॉर्म की उम्मीदें हैं. पिछले 3 महीने से विदेशी निवेशक भी बाजार में पैसा लगा रहे हैं. हालांकि बाजार की नई रैली की बात करें तो इसमें ज्यादा योगदान लॉर्जकैप सेग्मेंट का रहा है. अभी इस रैली में ब्रॉडर मार्केट को शामिल होना है. आगे सेंटीमेंट बेहतर बने रहते हैं तो मिडकैप में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा. शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार में ज्यादा तेजी की उम्मीद कम है, लेकिन लंबी अवधि में मौजूदा स्तर से डबल डिजिट में तेजी दिख सकती है.

एपिक रिसर्च के सीईओ नदीम मुस्तफा का मानना है कि मौजूदा समय की बात करें तो निवेशकों के पास किसी भी गिरावट पर अच्छे शेयरों में खरीददारी के मौके बनेंगे. बाजार ने बीते 3 दिन में 2 बार फ्रेश हाई बनाया है. हालांकि इस दौरान कुछ सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग रही है. आगे की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा अक्सर होता भी है, जब बाजार रिकॉर्ड हाई के करीब होता है. लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेशकों को किसी भी गिरावट पर खरीददारी करनी चाहिए.

RBL बैंक

रिटर्न अनुमान: 32 फीसदी

एंजेल ब्रोकिंग के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जयकिशन परमार ने RBL बैंक में 410 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 310 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 32 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. उनका कहना है कि सितंबर तिमाही में बैंक का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स तिमाही और सालाना आधार पर 80 फीसदी और 73 फीसदी गिरकर 54 करोड़ रुपये रह गया है. ऐसा स्ट्रेस लोन को देखकर प्रोविजनिंग बढ़ाने की वजह से हुआ. लेकिन दूसरे फ्रंट पर बैंक का प्रदर्शन बेहतर है. प्री प्रोविजन मुनाफा सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़ गया है. NIM सालाना आधार पर 42 बेसिस प्वॉइंट बढ़ गया है. CASA रेश्यो 200 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 27 फीसदी हो गया. बैंक ने अपने स्ट्रेस एसेट्स की पहचान पूरी की है, उम्मीद है कि आगे इनकी रिकवरी शुरू होगी. उम्मीद है कि बैंक का एडवांस भी और बेहतर होगा.

SBI

रिटर्न अनुमान: 30 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने SBI में 413 रुपये का लक्ष्य लेकर निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 314 रुपये के लिहाज से शेयर में 30 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. दूसरी तिमाही में SBI का मुनाफा सालाना आधार पर 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3012 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक को 945 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. दूसरी तिमाही में बैंक की आय बढ़ी है, जबकि एनपीए कम करने में बैंक सफल रहा है. ग्रॉस NPA सालाना आधार पर 7.53 फीसदी से घटकर 7.19 फीसदी रहा है. हालांकि टैक्स खर्च बढ़ गया है. आपरेटिंग प्रॉफिट दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 30.88 फीसदी बढ़कर 18,199 करोड़ रुपये हो गया है.

सोनाटा सॉफ्टवेयर

रिटर्न अनुमान: 34 फीसदी

रिलायंस सिक्युरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट हरीत शाह ने सोनाटा सॉफ्टवेयर में 420 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीद की सलाह दी है. करंट प्राइस 314 रुपये के लिहाज से शेयर में 34 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार सोनाटा सॉफ्टवेयर का IITS व्यवसाय से USD राजस्व तिमाही आधार पर 2.3 फीसदी बढ़कर 45.3 मिलिसन डॉलर हो गया, जो अनुमान से कुछ कम है. रुपये के संदर्भ में, IITS रेवेन्यू 2.7 फीसदी बढ़कर 313 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 72 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू भी 19 फीसदी बढ़कर 703 करोड़ रुपये रहा.

क्रॉम्पटन कंज्यूमर

रिटर्न अनुमान: 33 फीसदी

क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्युरिटीज ने 339 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 254 रुपये के लिहाज से शेयर में 33 से 34 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का मुनाफस सितंबर तिमाही में 44 फीसदी बढ़कर 111 करोउ़ रुपये रहा हैलोअर टैक्स रेट का कंपनी को फायदा मिला. वहीं, रेवेन्यू भी 4 फीसदी बढ़ा है. इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेग्मेंट में कंपनी की अच्छी ग्रोथ रही है. फैन, पंप और गीजर की सेल बेहतर रही. हालांकि लाइटिंग में कीमतें घटने से चैलेंज अभी बना हुआ है.

(Disclaimer: हमने यह जानकारी एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर सलाह लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.