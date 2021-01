बाजार की ‘सुपर रैली’ में दिग्गजों ने कैसे की ट्रेडिंग? दमानी, डाली खन्ना, झुनझुनवाला ने लपके ये शेयर

Rakesh Jhunjhunwala, RK Damani, Dolly Khanna Stock Holding: कोरोना वायरस महामारी की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट और फिर रिकवरी के जोरदार तेजी के बीच दिग्गज निवेशकों ने भी अपनी रणनीति में कुछ न कुछ बदलाव किया है. यही ट्रेंड दिसंबर तिमाही में भी देखने को मिला है. अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान सेंसेक्स ने 23 फीसदी से ज्यादा का जोरदार रिटर्न दिया. रिटर्न देने के मामले में यह तिमाही कई साल में टॉप पर रहा है. इन 3 महीनों के दौरान न सिर्फ लॉर्जकैप में बल्कि स्मालकैप और मिडकैप शेयरों ने भी निवेशकों की जेब भर दी है. ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि बाजार की इस सुपररैली में राकेश झुनझुनवाला, आरके दमानी, डॉली खन्ना और आशीष कचोलिया जैसे दिग्गज माने जाने वाले निवेशकों ने किन शेयरों में खरीददारी की.

मौजूदा वित्त वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान निवेशकों की दौलत में करीब 33 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. इस दौरान सेंसेक्स ने 23 फीसदी से ज्यादा का जोरदार रिटर्न दिया. निफ्टी की बात करें तो इसने इस दौरान 22 फीसदी रिटर्न दिया. रिटर्न देने के मामले में यह तिमाही कई साल में टॉप पर रहा है. इन 3 महीनों के दौरान न सिर्फ लॉर्जकैप में बल्कि स्मालकैप और मिडकैप शेयरों ने भी निवेशकों की जेब भरी. BSE 500 इंडेक्स ने इस दौरान 22 फीसदी, बीएसई मिडकैप ने 21 फीसदी और बीएसई स्मालकैप ने भी 21 फीसदी रिटर्न दिया है.

अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच शेयर बाजार में निवेशकों की जमकर चांदी रही और उनकी दौलत में करीब 33 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. सितंबर 2020 के अंत में बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,55,24,267.37 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर को यह 1,88,03,518.60 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

डॉली खन्ना ने बटरफ्लाई गांधीमती अप्लीयांसेज लिमिटेड में नया निवेश. इस कंपनी के उन्होंने कुल 268,050 शेयर चखरीदे, जिससे उनलकी कंपनी में होल्डिंग 1.50 फीसदी है. शेयरों की कुल पवैल्यू 14 करोड़ के करीब है. न्यूक्लीयस साफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड में भी नया निवेश करते हुए उन्होंने 358,251 शेयर खरीदे, जिनकी कुल वैल्यू 22 करोड़ के करीब है. कंपनी में उनकी होल्डिंग 1.23 फीसदी है.

NCL इंडस्ट्रीज में भी डॉली खन्ना ने 483,580 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी मौजूदा वेल्यू 7.3 करोड़ है. कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.07 फीसदी है. टालब्रॉस आटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड में उन्होंने 144,492 शेयर खरीदे हैं, जिनकी वैल्यू 2.6 करोड़ है. उनकी इसमें हिस्सेदारी 1.17 फीसदी है.

रेन इंडस्ट्रीज में उन्होंने हिस्सेदारी 0.08 फीसदी घटाई है तो हेरिटेज फूड में भी पहली बार हिस्सेदारी 1 फीसदी से कम कर दिया है.

आरके दमानी ने दिसंबर तिमाही में VST इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 0.11 फीसदी बढ़ाई है और उनकी कुल हिस्सेदारी कंपनी में 31 फीसदी हो गई है. उनके पास कंपनी के कुल 4,790,941 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 1,753.5 करोड़ रुपये हैं.

जुबिलेंट फूड वर्क में भी उन्होंने हिस्सेदारी 0.05 फीसदी बढ़ाकर 1.10 फीसदी कर ली है. उनके पास कंपनी के अब कुल 1,446,152 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 408.9 करोड़ है.

मेट्रोपॉलिस हेल्थकेयर में उन्होंने 0.01 फीसदी हिस्सेदारी घटाई है. उनके पास अब 891,274 शेयरों के साथ 1.74 फीसदी होल्डिंग है. शेयरोकं की वैल्यू 193.9 करोड़ है.

राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में टाटा कम्युनिकेशंस में नया निवेश किया है. उन्होंने कंपनी के 3,200,687 शेयर खरीदे हें, जिनकी वैल्यू 347.9 करोड़ है. उनकी कंपन में हिस्सेदारी 1.12 फीसदी है. जुबिलेंट लाइफ साइंस में उन्होंने 0.08 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.82 फीसदी कर ली है. उनके पास कंपनी के 9,270,800 शेयर हैं, जिनकी वेल्यू 902 करोड़ है.

Firstsource Solutions में उन्होंने 1.6 फीसदी के करीब हिस्सेदारी घटा दी है. अब कंपनइ में उनकी होल्डिंग 1.29 फीसदी रह गई है. कंपनी के उनके पास 9,000,000 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 87.8 करोड़ है. इसके अलावा रैलीज इंडिया में भी उन्होंने हिस्सेदारी 0.38 फीसदी घटाकर 9.93 फीसदी कर ली है. उनके पास रैलीज के 19,305,820 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 568.5 करोड़ है.

पौशक लिमिटेड में आशीष कचोलिया ने नया निवेश किया है. कंपनी के उन्होंने कुल 43247 शेयर खरीदे हैं जिनसे उनकी हिस्सेदारी 1.40 फीसदी हो गई है. शेयरों की कुल वैल्यूॅ 16.5 करोड़ है. HLE ग्लासकोट में उन्होंने 0.06 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.35 फीसदी कर ली है. उनके पास कंपनी के कुल 176781 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 25.4 करोड़ है.

IOL केमिकल्स एंड फामास्युटिकल्स में उन्होंने नया निवेश किया है और 600000 शेयर खरीदे हैं. उनके पास कंपनी की 1.02 फीसदी हिस्सेदारी है और शेयरों की कुल वैल्यू 44.1 करोड़ है. जबकि मोल्ड टेक पैकेजिंग में उन्होंने 0.07 फीसदी हिस्सेदारी घटाई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.