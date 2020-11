दिवाली के पहले क्या खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड? ICICI बैंक, HDFC बैंक सहित ये 10 शेयर बने पसंद

Mutual Fund Stock Strategy: म्यूचुअल फंड हाउस का भरोसा एक बार फिर बैंक और फाइनें​शियल सेक्टर पर बढ़ा है. दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद बैंक खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंकों और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों का आउटलुक बेहतर हुआ है. लोन ग्रोथ से लेकर डिपॉजिट ग्रोथ बेहतर हुई है. डिस्बर्समेंट रेट प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहा है. कलेक्शन एफिससिएंसी भी 90 फीसदी या इससे ज्यादा हो गई है. फिलहाल इसे देखते हुए म्यूचुअल फंड हाउसेज का भरोसा एक बार फिर बैंक और फाइनेंस सेक्टर की ओर बए़ा है. अक्टूबर महीने में जिन 10 कंपनियों में म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ी है, उनमें टॉप 10 में टॉप 5 इन्हीं सेक्टर से जुड़े शेयर हैं. बता दें कि सितंबर में फंड हाउस ने बेंक शेयरों से दूरी बनाई थी. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी है.

अक्टूबर महीने में जिन शेयरों पर म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा फोकस रहा है, उनें टॉप 10 में 5 बैंक या फाइनेंशियल शेयर हैं.

1. ICICI बैंक

2. HDFC बैंक

3. कोटक महिंद्रा बैंक

4. एक्सिस बैंक

5. HDFC

6. इंफोसिस

7. TCS

8. एयरटेल

9. अल्ट्राटेक सीमेंट

10. मारुति सुजुकी

अक्टूबर महीने में जिन शेयरों में सबसे ज्यादा वैल्यू घटी है, उनमें टॉप 10 में पहले नंबर पर आरआईएल शामिल है. आईटीसी, वेदांता और सनफार्मा जैसे शेयर भी इसमें शामिल हैं.

1. रिलायंस इंडस्ट्रीज

2. ITC

3. वेदांता

4. HUL

5. हीरो मोटोकॉर्प

6. सनफार्मा

7. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

8. आयशर मोटर्स

9. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

10. हनीवेल आटो

अक्टूबर महीने में जिन सेक्टर पर मंथली बेसिस पर अलोकेशन के मामले में म्यूचुअल फंड का फोकस बढ़ा है, उनमें प्राइवेट बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, NBFCs, और टेलिकॉम सेक्टर शामिल हैं. वहीं, जिन पर अलोकेशन कम हुआ है उनमें बैंक आयल एंड गैस,, कंज्यूमर, हेल्थकेयर, आटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, मेटल, केमिकल्स और मीडिया शामिल हैं.

प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पर वेटेज मंथली बेसिस पर 160 अंक बढ़कर 17.4 फीसदी हो गया है. सितंबर महीने में यह 29 महीने के लो पर था. टेक्नोलॉजी सेक्टर पर वेटेज नए हाई पर है. यह मंथली आधार पर 20 अंक बढ़कर 11.8 फीसदी हो गया है. कंज्यूमर वेटेज मंथली बेस पर 40 अंक घटकर 8.3 फीसदी हो गया है. इसमें लगातरर 5वें महीने गिरावट आई है.

अक्टूबर महीने में म्यूचुअल फंड का फोकस फ्रंटलाइन शेयरों पर मिला जुला रहा है. रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी 50 के 72 फीसदी शेयरों में म्यूचुअल फंड बीते महीने में खरीददार रहे हैं. जबकि सितंबर में 44 फीसदी, अगस्त में 38 फीसदी और जुलाई में करीब 40 फीसदी शेयरों में खरीददार रहे थे.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट अक्टूबर में 5.1 फीसदी बढ़कर 28.2 लाख करोड़ पहुंच गया, जबकि सितंबर में यह 2 फीसदी घटकर 26.9 लाख करोड़ रुपये हो गया था. इक्विटी म्युचुअल फंडों में अकटूबर में लगातार चौथे महीने निकासी देखने को मिली. इस कटेगिरी से 3900 करोड़ का आउटफ्लो हुआ.

