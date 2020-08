बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाएगा ये लो वोलैटिलिटी फंड, 10 अगस्त तक निवेश का मौका

Low Volatility Fund: शेयर बाजार में जब उतार चढ़ाव होता है तो इसका असर आपके निवेश पर होता है. ज्यादा वोलैटिलिटी में निवेशकों को पैसा डूबने का डर बना रहता है. लेकिन बाजार में कुछ स्कीम ऐसी हैं, जो आपको उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षित करती हैं. इसी तरह की एक स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लेकर आई है. फंड हाउस ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वोलैटिलिटी 30 ईटीएफ लॉन्च किया है. न्यू फंड ऑफर (NFO) 03 अगस्त से ही खुल गया है, हालांकि इसमें 10 अगस्त तक निवेश करने का मौका है.

इस ईटीएफ की यूनिटें एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होंगी. इसमें आप कम से कम 5000 रुपये निवेश कर सकते हैं. इसक मकसद कम अस्थिरता और कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न देना है.

यह ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) है. इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स होगा. इसका उद्देश्य निफ्टी अल्फा लो-वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स द्वारा प्रदान किए गए रिटर्न की तरह ही निवेशकों को रिटर्न देना है. निफ्टी अल्फा लो वोलैटिलिटी-30 इंडेक्स के 30 शेयर निफ्टी 100 और निफ्टी मिडकैप 50 में से चुने गए हैं.

यह स्कीम सिंगल फैक्टर इंडेक्स चक्रीयता की रणनीति को कारगर बनाता है. यह शीर्ष संयोजन अल्फा और कम अस्थिरता (लो-वोलैटिलिटी ) चयनित शेयरों के पोर्टफोलियो के आधार पर एक खुला प्लेटफार्म (एक्सपोजर) प्रदान करता है.

यह सिंगल इंडेक्स प्रोडक्ट के माध्यम से कई प्रकार के निवेश का विकल्प प्रदान करता है. इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के इंडेक्स में विभिन्न सेक्टर के शेयरों के पोर्टफोलियो में निवेश होगा. इसका मकसद कम जोखिम और अस्थिरता के साथ निवेशकों की पूंजी को बढ़ाना होगा. वहीं, यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का काम करेगा.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के एमडी व सीईओ निमेश शाह का कहना है कि नई स्कीम में मल्टीफैक्टर स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाएगा. इस ईटीएफ के जरिये निवेशकों को स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी में निवेश करने का मौका मिलेगा. यह निवेश का किफायती तरीका है. यहां निवेशक ईटीएफ के माध्यम से अधिक डाइवर्सिफाई हो सकते हैं. वहीं निवेशक रिटर्न ड्राइव करने के लिए किसी एक कारक पर कम निर्भर हो सकते हैं.

