बाजार में भगदड़: 2 घंटे में निवेशकों के 5.5 लाख करोड़ साफ, इन 4 वजहों से आज भी 2100 अंक टूटा सेंसेक्स

Stock Market: शेयर बाजार में कोहराम जारी है. शुक्रवार को निचले स्तरों से रिकॉर्ड रिकवरी के बाद आज फिर बाजार में भगदड़ देखी जा रही है. कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही सेंसेक्स में 2182 अंकों की गिरावट आ गई और यह 31921 के स्तर पर आ गया. वहीं, निफ्टी भी 600 अंकों से ज्यादा कमजोर होकर 9329 के स्तर पर आ गया. इतनी बड़ी गिरावट के साथ ही बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी 2 घंटे में करीब 5.5 लाख करोड़ कम होकर 1,24,75,777.81 करोड़ रुपये पर आ गया. यानी निवेशकों को 2 घंटे में ही 5.5 लाख करोड़ की चपत लग गई. आखिर शुक्रवार की रिकवरी के बाद बाजार में क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई. जानें इसकी 4 बड़ी वजह….

देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या 110 के पार चली गई है. वहीं इससे अबतक 2 मौतें भी हो चुकी हैं. दुनियाभर में देखें तो इसकी वजह से सिर्फ इटली में 24 घंटों के अंदर 300 से ज्यादा मौतें हो गई हैं. अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने 700 बिलियन डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया है. यानी साफ है कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बना हुआ है, जो आगे कितने दिनों तक जारी रहेगा, इसे लेकर अनिश्चितता है. यूएस प्रेसिडेंट ने कोरोना को नेशनल इमरजेंसी भी घोषित कर दी है.

घरेलू स्तर पर भी कोरोना ने बाजार की कमर तोड़ दी है. एविएशन और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भीर इसकी जमकर मार पड़ रही है. टूरिज्म इंडस्ट्री भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है.

कोरोना वायरस को देखते हुए अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेड ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद ब्याज दरों में 100 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की है. इससे सेंटीमेंट बेहतर होने की बजाए निवेशकों में अर्थव्यवस्था को लेकर डर बैठ गया है. इस वजह से इक्विटी की बजाए आज बांड में खरीददारी बढ़ी है. इसका असर यह है कि आज प्रमुख एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है.

फॉरेन पेार्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा बाजार में बिकवाली जारी है. मार्च में अबतक FPIs घरेलू बाजार से करीब 35,000 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं.

रुपये में गिरावट जारी है और आजभी यह कमजासेर होकर 74.10 प्रति डॉलर के सतर से नीचे आ गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.