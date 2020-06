ब्लूचिप फंड में SIP का सही समय; 10 साल में 166% तक मिला रिटर्न, चेक करें निवेश की वैल्यू

लॉकडाउन की वजह से बाजार में पिछले दिनों जो गिरावट आई, अब धीरे धीरे उसका असर कम हो रहा है. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कोविड 19 का सेंटीमेंट बाजार के लिए अब धीरे धीरे डिस्काउंट हो रहा है. हालांकि अभी भी निवेशकों के मन में अनिश्चितता बनी हुई है और उनका ध्यान अब सुरक्षित निवेश की ओर जा रहा है. लेकिन परेशानी यह है कि एफडी, आरडी, पीपीएफ जैसे सुरक्षित माने जानी स्कीम में रिटर्न अब हुआ है. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से निवेशक ब्लूचिप फंड के बारे में खोज बीन कर रहे हैं. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि मौजूदा समय में ब्लूचिप फंड एक शानदार विकल्प हैं. अर्थव्यवस्था में रिकवरी आती है तो इसका सबसे पहले फायदा ब्लूचिप फंड को ही मिलेगा.

असल में ब्लूचिप फंड म्यूचुअल फंड में कोई अलग कटेगिरी नहीं है. ये लॉर्जकैप म्यूचुअल फंड ही हैं. हालांकि कुछ लॉर्जकैप म्यूचुअल फंड ने अपने नाम के साथ ब्लूचिप भी जोड़ लिया है. मसलन एक्सिस ब्लूचिप फंड, ICICI प्रू ब्लूचिप फंड, एसबीआई ब्लूचिप फंड, कोटक ब्लूचिप फंड या फ्रैंकलिन ब्लूचिप फंड. इसके अलावा लॉर्ज एंड मिड कैप सेग्मेंट से मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड, प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड हैं. वहीं US ब्लूचिप फंड इंटरनेशनल स्कीम है.

इन फंड की खासियत है कि ये बड़ी और कैश रिच कंपनियों में निवेश करती हैं, जिनका बिजनेस मजबूत और स्टेबल होता है. ब्लूचिप कंपनियां वे होती हैं जिनके पास कैश ज्यादा होता है. कंपनी का करोबार बड़ा होता है. ये कंपनियां नाम लेने से ही पहचान में आ जाती हैं. ये कंपनियां हाई क्वालिटी प्रोडकट बनाती हैं और बड़ा बेस होने के नाते इनमें दबाव सहने की क्षमता होती है. इन कंपनियों के साथ जोचिाम बहुत कम होता है. ब्लूचिप फंड ऐसी ही टॉप 100 कंपनियों में कुल रकम का 80 फीसदी निवेश करते हैं.

बेस्ट ब्लूचिप फंड में देखें रिटर्न

10 साल का रिटर्न: 10.28%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.66 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली निवेश की SIP वैल्यू: 20.47 लाख

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 13,003 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.98% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क: लोन

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल, टीसीएस, आरआईएल, ICICI बैंक

10 साल का रिटर्न: 10%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.58 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली निवेश की SIP वैल्यू: 18.40 लाख

मिनिमम निवेश: 100 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 21,766 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.92% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क: एवरेज

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, इंफोसिस, एयरटेल, आरआईएल, ICICI बैंक, ITC

10 साल का रिटर्न: 9.5%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.47 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली निवेश की SIP वैल्यू: 18.34 लाख

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 19,632 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.90% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क: एवरेज

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, आरआईएल, डिवाइस लैब, नेस्ले इंडिया

10 साल का रिटर्न: 8%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.20 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली निवेश की SIP वैल्यू: 17.37 लाख

मिनिमम निवेश: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 1,406 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.31% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क: एवरेज

टॉप होल्डिंग: आरआईएल, HDFC बैंक, इंफोसिस, ICICI बैंक, टीसीएस, एयरटेल

