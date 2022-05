WazirX: बाइ-एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का दूसरा एडिशन लॉन्च, जानिए इसकी खास बातें

रिपोर्ट के मुताबकि, पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी की कानूनी कार्रवाई के कारण लॉक होने वाले अकाउंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है.

क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX ने अक्टूबर 2021 – मार्च 2022 की अवधि के लिए अपनी बाइ-एनुअल WazirX ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का दूसरा एडिशन जारी किया है.

WazirX: देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX ने अक्टूबर 2021 – मार्च 2022 की अवधि के लिए अपनी बाइ-एनुअल WazirX ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का दूसरा एडिशन जारी किया है. इस रिपोर्ट में निवेशकों की सुरक्षा के लिए पिछले 6 महीनों में कंपनी द्वारा की गई पहल और पार्टनरशिप की जानकारी दी गई है. इस अवधि के दौरान, लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियों (LEA) से प्राप्त सभी 1023 रिक्वेस्ट्स के लिए WazirX की 100% कंप्लायंस रेट है. इस रिपोर्ट के मुताबकि, पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी की कानूनी कार्रवाई के कारण लॉक होने वाले अकाउंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है. ऐसा कंपनी की बेहतर आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो सका है. रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, WazirX के CEO और फाउंडर निश्चल शेट्टी ने कहा, “रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अब भी ज्यादातर स्कैम गलत सूचना और यूजर्स के बीच जागरूकता की कमी के कारण होते हैं. इसलिए यूजर्स के हितों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है. हम धोखाधड़ी को रोकने के लिए व जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी जांच और रिव्यू, कंप्लायंस प्लेटफॉर्म और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग के माध्यम से भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लैंडस्केप को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रिपोर्ट की कुछ खास बातें: क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी के 95% से अधिक मामले ब्लॉकचैन इको सिस्टम के बाहर बेस्ड हैं.

एवरेज टर्नअराउंड टाइम में 22 मिनट में इंप्रुवमेंट दर्ज किया गया, हालांकि आईटी अधिनियम, 2000 के अनुसार रिकमेंडेड ड्यूरेशन 48 से 72 घंटे है.

952 रिक्वेस्ट इंडियन लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियों (LEA) द्वारा किए गए, जबकि विदेशी LEA ने 71 रिक्वेस्ट किए. इनमें से 100% क्रिमिनल नेचर के थे.

17,218 अकाउंट लॉक कर दिए गए, जो कि अप्रैल-सितंबर 2021 से 19% ज्यादा है. इन लॉक किए गए अकाउंट्स में से 73% सीधे ग्राहकों द्वारा शुरू किए गए रिक्वेस्ट के कारण थे और 27% LEA द्वारा चल रही जांच या भुगतान विवाद के कारण WazirX की लीगल टीम द्वारा लॉक किए गए थे.

रिपोर्ट किए गए अधिकांश स्कैम ट्रेडिशनल मनी मार्केट स्कैम थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.