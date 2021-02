Warren Buffett ने बताई अपनी 11 अरब डॉलर वाली गलती, बॉन्ड निवेशकों को किया आगाह

वॉरेन बफे (Warren Buffett) के बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के शेयरधारकों को लिखे गए सालाना खत निवेश की दुनिया में लिखी गई कारोबार पर किताबों से बेहतर होते हैं. पिछले बहुत दशकों से बफे के खत ऑरेकल ऑफ ओमाहा के निवेश की गहराई में जाते हैं. बफे ने मूल्यवान कंपनियों की पहचान करके उनमें हिस्सेदारी की खरीदारी की है, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, जनरल मोटर्स आदि. बफे द्वारा शनिवार को जारी लेटेस्ट खत में बर्कशायर के पिछले छाल कैसे रहा, के साथ ऐसी रोचक बातें पता चलती हैं.

वॉरेन बफे ने कहा कि उन्होंने 2016 में Precision Castparts कॉर्प में खरीदारी करके गलती की. यह एयरोस्पेस और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए उपकरण बनाती है. महामारी के एविएशन सेक्टर को बुरी तरह से झटका देने के बाद कंपनी को करीब 11 अरब डॉलर राइट डाउन करने पड़े थे, जो अधिकतर उसी खरीदारी से जुड़े थे. बफे ने कहा कि उनके GAAP आंकड़े में 11 अरब डॉलर राइट डाउन उसी गलती का नतीजा है, जो उन्होंने 2016 में की थी. उन्होंने कहा कि उस साल बर्कशायर ने Precision Castparts (“PCC”) खरीदी और उन्होंने कंपनी के लिए बहुत ज्यादा भुगतान किया. उन्हें किसी ने गुमराह नहीं किया. वे सीधे तौर पर PCC के मुनाफे की क्षमता को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी थे.

बफे ने अपने सालाना खत में लिखा है कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा कम ब्याज दरों ने बॉन्ड मार्केट के आकर्षण को कम कर दिया है. बॉन्ड आजकल सही नहीं हैं. उन्होंने लिखा कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं, 10 साल के यूएस ट्रैजरी बॉन्ड से हाल ही में उपलब्ध हुई आय, साल के खत्म होने पर 0.93 फीसदी yield पर थी, जो सितंबर 1981 में उपलब्ध 15.8 फीसदी से 94 फीसदी की गिरावट है.

Sovereign Gold Bond 2021: 1 मार्च से सस्ता सोना खरीदने का मौका, निवेश से पहले जानें बॉन्ड की खासियत

अरबपति निवेशक ने निवेशकों को ग्रेट अमेरिकन ड्रीम में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने लिखा कि अपनी 232 सालों की मौजूदगी में अमेरिका जैसा कोई इंसान की क्षमता को निकलने वाला नहीं है. कुछ रूकावटों के बावजूद देश की आर्थिक प्रगति शानदार रही है. इसलिए नतीजा है कि अमेरिका के खिलाफ कभी न लगाएं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.