वॉरेन बफे ने कोरोना संकट में किन 3 शेयरों पर लगाया दांव? राज से उठा पर्दा; इनमें भी घटी या बढ़ी हिस्सेदारी

Warren Buffett Berkshire Hathaway: वारेन बफेट के बर्कशायर हैथवे इंक ने साल के आखिरी महीनों के दौरान एप्पल इंक की होल्डिंग में कटौती की है. बर्कशायर हैथवे ने इस राज से भी पर्दा उठाया कि समूह ने 3 नए शेयरों में खरीददारी की है, इसमें निवेश की अबतक जानकारी नहीं दी गई थी. इन 3 शेयरों में वेरिजॉन कम्युनिकेशंस इंक, इंश्योरेंस ब्रोकर मार्श एंड मैक्लेनन कंपनीज और शेवरॉन कॉरपोरेशन शामिल हैं. एक रीलीज जारी करते हुए बर्कशायर हैथवे ने बताया कि तीसरी तिमाही की नियामक फाइलिंग में इसे गोपनीय दर्जा दिया गया और इसका खुलासा नहीं हुआ था. वहीं कुछ शेयरों में कंपनी ने हिस्सेदारी घटाई तो कुछ में बढ़ाई है.

एक अन्य फाइलिंग के अनुसार, बर्कशायर हैथवे ने एप्प्ल में अपनी हिस्सेदारी घटाई है और 2020 के अंत तक यह घटकर 12000 करोड़ डॉलर रह गया है. हालांकि इसके बाद भी आईफोन मेकर कंपनी एप्पल अभी भी बर्कशायर का सबसे बड़ी एकल स्टॉक होल्डिंग है.

बफेट और उनके निवेश पार्टनर्स टोड कॉम्ब्स और टेड वेस्क्लर ने पिछले साल पोर्टफोलियो को फिर से नया आकार दिया था, क्योंकि कोरोनवायरस वायरस महामारी ने अमेरिका को बुरी तरह से हिला दिया. कंपनी को बैंकिंग क्षेत्र में भारी निवेश किया गया था, जिसने महामारी में अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस और कमर्शियल रीयल एस्टेट ने अचछा प्रदर्शन नहीं किया. समूह ने हाल के महीनों में लेंडर्स को भुगतान करने में खर्च किया, जबकि बैंक कॉर्प अमेरिका जैसे फर्मों पर दांव बनाए रखा है.

बर्कशायर ने जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप इंक और एम एंड टी बैंक कॉर्प को बाहर करते हुए कुछ बैंक होल्डिंग्स में कटौती की है. जबकि वेल्स वेल्स और कंपनी की हिस्सेदारी को 59 फीसदी तक घटा दिया. कंपनी ने मर्क एंड कंपनी इंक, एबवी इंक और ब्रिस्टल-मायर्स स्क्वीब कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर ड्रग मेकर कंपनियों में फंड शिफ्ट किया ​है. जबकि फाइजर इंक में हाल ही में किए गए निवेश को खत्म कर दिया.

बर्कशायर ने बराक गोल्ड कॉर्प पर भी दांव लगाया है. कंपनी ने जनरल मोटर्स कंपनी में भी निवेश घटाया है, जो चौथी तिमाही के अंत में लगभग 300 करोड़ डॉलर के मूल्य पर थी.

कंपनी के कुछ नए दांव बड़े लेवल के थे. बर्कशायर ने शेवरॉन में 2020 के अंत में लगभग 410 करोड़ डॉलर का निवेश किया, जबकि मार्श एंड मैक्लेन ने 49.90 करोड़ डॉलर का बेट लगाया. बर्कशायर ने वेरिजॉन Verizon में 860 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी जमा की. यह खबर सामने आने से वेरिजॉन का स्टॉक लगभग 2.7 फीसदी बढ़कर 55.59 डॉलर पर पहुंच गया और शेवरॉन के शेयरों में भी 2.4 फीसदी की ग्रोथ दिखी. मार्श और मैक्लेनन में भी तेजी आई.

