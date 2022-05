Gautam Adani Net Worth: टूटते बाजार में गौतम अडाणी ने खूब कमाई दौलत, टॉप 10 अरबपतियों में इस साल सबसे तेज बढ़ी नेटवर्थ

बाजारों में भारी उथल-पुथल के बावजूद इस साल टॉप 10 में शामिल दो अमीरों की संपत्ति में हजारों करोड़ का इजाफा हुआ.

दुनिया भर के बाजारों में इस साल कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन के बीच जंग के चलते भारी उतार-चढ़ाव रहा. (Image- Reuters)

Gautam Adani Net Worth YTD: दुनिया भर के बाजारों में इस साल कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन के बीच जंग के चलते भारी उतार-चढ़ाव रहा. भारत की ही बात करें तो इस साल घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी करीब 10 फीसदी टूट गए. बाजारों की गिरावट के चलते लोगों की संपत्ति में इस साल 2022 में बेतहाशा गिरावट हुई और इससे दुनिया के टॉप 10 अमीर भी नहीं बच सके. हालांकि बाजारों में भारी उथल-पुथल के बीच भी इस साल टॉप 10 में शामिल दो अमीरों की संपत्ति में हजारों करोड़ का इजाफा हुआ- वॉरेन बफेट (Warren Buffett) और गौतम अडाणी (Gautam Adani). Warren Buffett ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में वॉरेन बफेट को 11.2 हजार करोड़ डॉलर (8.67 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ पांचवें नंबर पर रखा गया है. यानी वे दुनिया के पांचवें सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी संपत्ति इस साल 262 करोड़ डॉलर (20.26 हजार करोड़ रुपये) बढ़ी है. बफेट बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के चेयरमैन और कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर भी हैं, जिसकी कोका-कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस में भी हिस्सेदारी है. Stock Tips: इस बैंक में निवेश पर 53% मुनाफे का मौका, चेक करें कितना है टारगेट प्राइस Gautam Adani अडाणी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडाणी 10.2 हजार करोड़ डॉलर (7.89 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ दुनिया के सातवें और एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं. इस साल बाजारों के उतार-चढ़ाव के बीच अडाणी की दौलत बफेट के मुकाबले 9 गुना से अधिक यानी 2550 करोड़ डॉलर (1.97 लाख करोड़ रुपये) बढ़ी है. मस्क ने गंवाए 4.3 लाख करोड़ दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) की संपत्ति इस साल 5560 करोड़ डॉलर (4.3 लाख करोड़ रुपये) घट गई और अब उनकी नेटवर्थ 21.5 हजार करोड़ डॉलर (16.63 लाख करोड़ रुपये) रह गई है. अडाणी से पहले एशिया के सबसे अमीर शख्स रहे मुकेश अंबानी की बात करें तो इस साल उनकी संपत्ति 2.32 हजार करोड़ डॉलर (17.94 हजार करोड़ रुपये) घटी है. मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिलहाल 8770 करोड़ डॉलर (6.78 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं. ये रहे दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्स नाम – नेटवर्थ

एलन मस्क- 16.66 लाख करोड़ रुपये

जेफ बेजॉस- 10.15 लाख करोड़ रुपये

बर्नार्ड अर्नाल्ट- 9.45 लाख करोड़ रुपये

बिल गेट्स- 9.06 लाख करोड़ रुपये

वॉरेन बफेट- 8.68 लाख करोड़ रुपये

लैरी पेज- 7.90 लाख करोड़ रुपये

गौतम अडाणी- 7.90 लाख करोड़ रुपये

सर्जी ब्रिन- 7.61 लाख करोड़ रुपये

स्टीव बामर- 7.01 लाख करोड़ रुपये

लैरी एलिसन- 6.82 लाख करोड़ रुपये

(सोर्स: ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स)

