वारेन बफेट की कंपनी ने फार्मा कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई, Biogen Inc. के सारे शेयर बेचे

दिग्गज निवेशक वारेन बफेट की कंपनी Berkshire Hathaway ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में Abbvie Inc., Bristol-Myers Squibb Co जैसी मशहूर फार्मा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है. कंपनी ने एक और फार्मा कंपनी Biogen Inc.में तो अपनी पूरी हिस्सेदारी ही खत्म कर दी है. इसके बदले कंपनी ने Berkshire Hathaway ने सुपरमार्केट चेन kroger Co, Rh Com, Marsh rival Aon Plc Shs CI A में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है.

Berkshire Hathaway ने General Motors में 10.44 फीसदी ग्रोथ हासिल की है. कंपनी ने जनरल मोटर्स ने 6 करोड़ शेयर बेच दिए हैं. जून के आखिर में इस कंपनी में इसकी 3.5 अरब डॉलर की हिस्सेदारी रह गई है. Liberty Global Plc.और Axalta Coating Systems में भी कंपनी ने हिस्सेदारी घटाई है. हालांकि एपल, बैंक ऑफ अमेरिका में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाई है. Berkshire Hathaway ने Organon & Co Common stock में 4.62 करोड़ डॉलर का निवेश किया है. हालांकि Axlta Coating systems Ltd में इसने 41.1 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी घटाई है. बर्कशायर होल्डिंग की इस कंपनी में 2015 से ही हिस्सेदारी है. बर्कशायर हाथवे की एपल में हिस्सेदारी 121 अरब डॉलर की है, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका में 42 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है. इस तिमाही में निवेश में कोई गिरावट नहीं आई है. दूसरी तिमाही में बर्कशायर हाथवे ने जितना निवेश किया था उसकी तुलना में 1.1 अरब डॉलर के शेयर बेचे.

इस बीच, कंपनी ने जनवरी से जुलाई के बीच 1.43 अरब डॉलर के अपने ही शेयरों की खरीदारी की. सात मई को इसके शेयरों नई ऊंचाई छू ली थी लेकिन इसकी तुलना में अब इसमें दो फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इस बीच भारत में निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में दो फीसदी में चार फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

