Airtel और Voda Idea कस्टमर्स को बड़ा झटका, दिसंबर से कॉलिंग और डाटा के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत

कर्ज में डूबी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया Vodafone Idea ने कहा है कि वह 1 दिसंबर से अपनी मोबाइल सर्विसेज के रेट बढ़ाएगी. इसकी वजह चल रहा वित्तीय संकट है. कंपनी ने बयान में कहा कि अपने कस्टमर्स को वर्ल्ड क्लास डिजिटल एक्सपीरियंस देना जारी रखने के लिए वोडाफोन आइडिया उचित मात्रा में अपने टैरिफ के दाम 1 दिसंबर 2019 से बढ़ाने वाली है. हालांकि कंपनी ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि टैरिफ्स की रेट में कितनी बढ़ोत्तरी की जाएगी. इस वक्त वोडाफोन आइडिया के लगभग 30 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं.

वोडाफोन आइडिया के अलावा एयरटेल (Airtel) ने भी दिसंबर से अपनी सेवाओं के दाम बढ़ाने का एलान किया है. एयरटेल ने बयान में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ काफी पूंजी की आवश्यकता होती है. इसमें लगातार निवेश की जरूरत होती है. इस कारण यह बहुत जरूरी है कि डिजिटल इंडिया के विचार का समर्थन करने के लिए उद्योग को व्यवहारिक बनाए रखा जाए. इस देखते हुए एयरटेल दिसंबर महीने में उचित दाम बढ़ाएगी.

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 50921 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड घाटा दर्ज किया है. यह किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा एक तिमाही में दर्ज किया गया अभी तक का सर्वाधिक घाटा है. इस घाटे के पीछे वजह सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह वोडाफोन आइडिया समेत अन्य टेलिकॉम कंपनियों को बकाया दूरसंचार विभाग को चुकाने का आदेश दिया है. वोडाफोन आइडिया का कहना है कि इस आदेश के बाद अब कंपनी की बिजनेस जारी रखने की क्षमता सरकार द्वारा राहत पैकेज दिए जाने और कंपनी के पास मौजूद कानूनी विकल्प के सकारात्मक रिजल्ट पर निर्भर करेगी. वोडाफोन आइडिया पर लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और इन पर पेनल्टी व ब्याज मिलाकर 33010 अरब का अनुमानित बकाया है.

भारतीय एयरटेल ने सितंबर तिमाही में 23044 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है. कंपनी ने बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु के लिए 28,450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

बयान में आगे कहा गया कि सभी हितधारकों ने माना है कि टेलिकॉम सेक्टर भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है. कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज (CoS) उचित राहत उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है.

