AGR बकाया चुकाने को तैयार हुई वोडाफोन आइडिया, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर कंपनी का भविष्य

कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि कंपनी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि वह समायोजित सकल आय (एजीआर) के तहत कितनी बकाया राशि का भुगतान कर सकती है. वह उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एजीआर बकाये का भुगतान करने की तैयारी कर रही है. हालांकि, कंपनी ने कहा कि भारत में कारोबार जारी रखने का फैसला उच्चतम न्यायालय के फैसले में संशोधन के लिए दायर याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा.

वोडाफोन आइडिया ने बीएसई को बताया कि कंपनी इस समय मूल्यांकन कर रही है कि वह दूरसंचार विभाग को एजीआर पर आधारित बकाये की कितनी राशि का भुगतान कर सकती है. वोडाफोन आइडिया ने कहा कि कंपनी अगले कुछ दिनों में मूल्यांकन की गई राशि को चुकाने की पेशकश करती है. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर कुल 53,038 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें 24,729 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए देने हैं, जबकि उसे 28,309 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस के तौर पर चुकाने हैं.

कंपनी ने बताया कि जैसा कि 31 दिसंबर 2019 को खत्म तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय बयानों में कहा गया है, कंपनी के काम करते रहने की क्षमता अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले आदेश में संशोधन के लिए उसके आवेदन के सकारात्मक नतीजे आएं. मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2020 को प्रस्तावित है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाए की बड़ी रकम शुक्रवार को ही जमा करने को कहा. कोर्ट ने AGR बकाये का भुगतान करने के आदेश का अनुपालन न करने पर शुक्रवार को दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई. कोर्ट ने दूरसंचार एवं अन्य कंपनियों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों से यह बताने को कहा कि एजीआर बकाये के भुगतान के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाये.

