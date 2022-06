Stock in News: ITC, DCB Bank, GAIL, Bajaj Auto समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 23 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Vodafone Idea, ITC, Glenmark Pharma, DCB Bank, ICICI Bank, IRB Infrastructure Developers, Bajaj Auto, GAIL, GPT Infraprojects, Zomato, Imagicaaworld Entertainment, Kalpataru Power Transmission, Asian Paints जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को मर्जर की अनुमति मिली है तो कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Vodafone Idea Vodafone Idea ने कहा कि बोर्ड ने प्रीफरेंशियल बेसिस पर प्रमोटर यूरो पैसिफिक से 436.21 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दी है. बोर्ड ने इस पर शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए 15 जुलाई को कंपनी की एक बैठक बुलाने को भी मंजूरी दी. ITC ITC, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) को अनमैन्युफैक्चर्ड या रा टोबैको का निर्यात करती है. कंपनी ने कहा है कि वह आने वाले एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के लिए शेयरधारक नोटिस के अनुसार 2022-23 में लगभग 1990 करोड़ रुपये के मूल्य के लिए इसकी सप्लाई कर सकती है. Glenmark Pharma US FDA ने 13 जून से 22 जून के बीच बद्दी स्थित फॉर्मूलेशन मैन्युुैक्चरिंग फैसिलिटी के निरीक्षण के बाद 6 आब्जर्वेशन के साथ Glenmark Pharma को फॉर्म 483 जारी किया है. DCB Bank DCB Bank ने भारत लक्ष्मीदास संपत के रिटायरमेंट के बाद सतीश गुंडेवार को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी और की मैनेजेरियल पर्सनल नियुक्त किया है. ICICI Bank प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक ICICI Bank ने कुछ कार्यकाल के लिए अपनी टर्म डिपॉजिट ब्याज दरों में फिर 5 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी की है. बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दी है. ICICI Bank की एफडी की नई ब्याज दरें 22 जून यानी बुधवार से लागू हो गई हैं. IRB Infrastructure Developers IRB Infrastructure ने कहा है कि उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से आर्बिट्रेशन अवार्ड के आंशिक भुगतान के लिए 308 करोड़ रुपये मिले हैं. Bajaj Auto Bajaj Auto ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों की बायबैक के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए 27 जून को निदेशक मंडल की बैठक होगी. GAIL देश की सबसे बड़ी गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फर्म GAIL ने कहा कि वह यूजर्स को ईंधन ले जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) प्रोडक्शन में प्रवेश करने की योजना बना रही है. GAIL सब जीरो टेम्परेचर पर नेचुरल गैस को लिक्विड में बदल देगा और इसे ट्रकों में यूजर्स तक पहुंचाएगा.

