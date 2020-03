एयरटेल ने भी स्पेक्ट्रम बकाए का 1,950 करोड़ रु चुकाया, जियो ने जमा किए 1,053 करोड़

भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम की किस्तों के बकाए के 1,950 करोड़ रुपये चुकाए हैं. रिलायंस जियो ने भी 1,053 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इससे पहले दिन में वोडाफोन आइडिया ने भी स्पेक्ट्रम की किस्त का 3,043 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. वहीं, टाटा समूह (Tata Group) ने सरकार को दूरसंचार क्षेत्र के अपने कारोबार पर एजीआर के बकाये के निपटान के तहत 2,000 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त भुगतान किया है. सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है.

दूरसंचार कंपनियों को सरकार ने नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का भुगतान लम्बी अवधि में किस्तों में करने की सहूलियत दे रखी है. यह बकाया दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) देनदारी से अलग है. दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम बकाए के भुगतान की अभी यह आखिरी किस्त होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल स्पेक्ट्रम भुगतान पर दो साल की छूट देने की मंजूरी दी थी. यानी दूरसंचार कंपनियों को दो साल तक स्पेक्ट्रम के पिछले बकाया का भुगतान नहीं करना होगा.

वोडाफोन आइडिया की ओर से स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान इस लिहाज से अहम है कि कंपनी पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की करीब 53,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है. कंपनी ने अभी तक दो किस्तों में एजीआर देनदारी का 3,500 करोड़ रुपये चुकाया है.

दूरसंचार विभाग सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि कंपनी ने विलंबित स्पेक्ट्रम देनदारी का 3,043 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

दूरसंचार कंपनियों की ओर से स्पेक्ट्रम बकाया के भुगतान की अभी यह आखिरी किस्त होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल स्पेक्ट्रम भुगतान पर दो साल की छूट देने की मंजूरी दी थी. यानी, दूरसंचार कंपनियों को दो साल तक स्पेक्ट्रम के पिछले बकाया का भुगतान नहीं करना होगा.

टाटा समूह ने सरकार को दूरसंचार क्षेत्र के अपने कारोबार पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये के निपटान के तहत 2,000 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त भुगतान तदर्थ आधार पर किया है. सूत्र ने कहा कि टाटा समूह सरकार को पहले ही 2,197 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है. यह तदर्थ 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान उसके अतिरिक्त है. दूरसंचार विभाग के आकलन के अनुसार टाटा समूह पर सांविधिक बकाए के करीब 14,000 करोड़ रुपये बनते हैं.

