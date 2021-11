VLCC Health Care को मिली SEBI की मंजूरी, दिसंबर के अंत तक आ सकता है IPO, जानें पूरी डिटेल

VLCC Health Care IPO: भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी और वेलनेस कंपनियों में से एक VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड (VLCC Health Care Ltd) जल्द ही अपना IPO लेकर आ रही है. कंपनी को इसके लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) की मंजूरी मिल गई है. कंपनी दिसंबर के अंत तक अपना IPO लेकर आ सकती है. बाजार सूत्रों ने कहा कि VLCC हेल्थ केयर ने अगस्त में सेबी के पास अपना आईपीओ दस्तावेज दाखिल किया था. कंपनी 100 करोड़ रुपये तक के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है. अगर यह प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा.

Cheapest Car Loan: कार खरीदने का बना रहे हैं मन? तो इन बैंकों में 7% से भी सस्ता मिल रहा लोन, देखिए लिस्ट

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, इस IPO के तहत 300 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 89.22 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. OFS के तहत प्रमोटर मुकेश लूथरा द्वारा 18.83 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. वहीं, इसमें OIH Mauritius लिमिटेड द्वारा 18.97 लाख इक्विटी शेयरों और Leon International द्वारा 52.42 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री भी शामिल है. फिलहाल वंदना लूथरा और मुकेश लूथरा की कंपनी में क्रमश: 44.35 फीसदी और 24.37 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा, लियोन इंटरनेशनल की फर्म में 13.65 प्रतिशत और OIH Mauritius की 5.04 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

International Flights:15 दिसंबर से शुरू हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया ऐलान

फ्रेश शेयर के ज़रिए जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल भारत में VLCC वेलनेस क्लीनिक स्थापित करने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, फंड का इस्तेमाल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र और भारत में VLCC इंस्टीट्यूट्स की स्थापना के लिए भी किया जाएगा. फंड का इस्तेमाल भारत और GCC क्षेत्र में कुछ मौजूदा VLCC वेलनेस क्लीनिकों को अपडेट करने के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही, फंड का इस्तेमाल ब्रांड डेवलपमेंट, डिजिटल और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश और कर्ज के भुगतान में भी किया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.