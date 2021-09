Vijaya Diagnostic IPO का ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस, ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग को लेकर जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

Vijaya Diagnostic IPO Share Allotment: विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट आज 8 सितंबर को फाइनल हो सकता है. 1895 करोड़ के इस आईपीओ को फीकी प्रतिक्रिया मिली थी और यह महज 4.54 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था. अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद इसके शेयर 14 सितंबर को मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं. लिस्टिंग के बाद यह कंपनी डॉ लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर की लीग ज्वाइन कर लेगी.

अनलिस्टेडएरेनाडॉटकॉम के फाउंडर अभय दोशी के मुताबिक विजया डायग्नोस्टिक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है लेकिन यह सीमित क्षेत्रों में कार्यरत है जिसके चलते निवेशकों को इसका वैल्यूएशन महंगा लगा. इसके अलावा ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम (-) 5 रुपये तक लुढ़क गया जिससे कंपनी के शेयरों के डिस्काउंट पर लिस्ट होने के आसार दिख रहे हैं. दोशी के मुताबिक चू्ंकि कंपनी जिस सेक्टर में है, उसमें ग्रोथ की काफी संभावना है तो लांग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है.

जिन निवेशकों को शेयरों का अलॉटमेंट नहीं हो पाता है, उनके रिफंड या एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट) अकाउंट से पैसों को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया 9 सितंबर को शुरू होगी. जिन्हें शेयर अलॉट हो जाते हैं, उनके डीमैट खाते में इसे 13 सितंबर को क्रेडिट किया जाएगा. 14 सितंबर को कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं. अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद निवेशक रजिस्ट्रार KFin Technologies Private Ltd और बीएसई की वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.

विजय डायग्नोस्टिक सेंटर ग्राहकों को पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती है. यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और कोलकाता के 13 शहरों और नगरों में 80 डायग्नोस्टिक सेंटर्स और 11 रिफरेंस लेबोरेटरीज के जरिए अपने कस्टमर्स को सेवाएं उपलब्ध कराती है. पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को 84.94 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 62.5 करोड़ रुपये का. पिछले दो वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आय 354.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 388.59 करोड़ रुपये हो गई.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

