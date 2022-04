Veranda Learning की बाजार में मजबूत एंट्री, BSE पर 20% का लगा अपर सर्किट, शेयर बेच दें या बने रहें?

Veranda Learning का शेयर बीएसई पर 14.5 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ. IPO के तहत अपर प्राइस बैंड 137 रुपये था, जबकि यह बीएसई पर 157 रुपये पर लिस्ट हुआ.

Veranda Learning Solutions के शेयरों की आज बाजार में मजबूत एंट्री हुई है. (image: pixabay)

Veranda Learning Solutions Stock Price: यूपीएसई, सीए, बैंकिंग और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन-ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने वाली वेरांदा लर्निंग सॉल्यूशंस (Veranda Learning Solutions) के शेयरों की आज बाजार में मजबूत एंट्री हुई है. कंपनी का शेयर बीएसई पर 14.5 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ. IPO के तहत अपर प्राइस बैंड 137 रुपये था, जबकि यह बीएसई पर 157 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं इंट्राडे में यह 20 फीसदी की तेजी के साथ 165 रुपये पर पहुंच गया. सवाल उठता है कि लिस्टिंग पर शानदार रिटर्न पाने के बाद निवेशकों को क्या करना चाहिए. शेयर में बने रहना चाहिए या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए. शेयर में निवेशक क्या करें IIFL के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि Veranda learning solution एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडर कंपनी है. यह बाजार में इस तरह के बिजनेस में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी है. देश में जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी का आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है. हालांकि इश्यू साइज बहुत छोटा है और यह 200 करोड़ के ही आस पास है. फिर भी कंपनी का आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है. शेयर शॉर्ट टर्म में आउटपरफॉर्म कर सकता है. शेयर में 200 का लेवल कुछ दिनों में दिख सकता है. फिर भी निवेशकों को सलाह है कि वे अपना रिस्क प्रोफाइल देखकर ही शेयर को लेकर कोई फैसला लें. 200 करोड़ का था इश्यू Veranda Learning Solutions का IPO 29 मार्च को खुला था और 31 मार्च को बंद हुआ था. इश्यू का साइज 200 करोड़ रुपये का था. IPO को निवेशकों का ठीक ठाक रिस्पांस मिला था. 3 दिनों में कंपनी का IPO करीब 3.53 गुना सब्सक्राइब हुआ था. रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्से के लिए करीब 10.76 गुना बोली लगी थी. जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 3.87 गुना और क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 2.02 गुना भर पाया था. कंपनी के बारे में डिटेल वेरांदा लर्निंग यूपीएसई, सीए और बैंकिंग जैसी कैरियर वाली सरकारी परीक्षाओं और स्किल बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट एंप्लाईज को ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ऑफर करती है. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में यानी अप्रैल-दिसंबर 2021 में वेरांडा लर्निंग में 42,667 स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इनरोल्ड कराया है. जिसमें 16,793 ऑफलाइन मॉडल में और 25,874 ऑनलाइन मॉडल में. कंपनी आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और दूसरी विस्तार योजनाओं को पूरा करने में करेगी. (Disclaimer: शेयर के बारे में सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

