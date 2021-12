Stocks in Focus Today: टाटा मोटर्स और वेदांता समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस, निफ्टी में मजबूती को लेकर एक्सपर्ट की ये है राय

Stocks in Focus Today: लगातार दो दिनों की तेज गिरावट के चलते चार्ट पर Nifty 50 बुल्स के लिए कमजोर दिख रहा है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक डेली चार्ट पर बेंचमार्क इंडेक्स ने एक लंबा बियर कैंडल बनाया है जिससे निफ्टी में आगे भी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं और यह अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 16700 के लेवल तक फिसल सकता है. हालांकि फंडामेंटल की बात करें तो निवेशकों के लिए राहत की बात ये हैं कि कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वैरिएंट अब तक इतना खतरनाक नहीं दिख रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हो. मार्केट एनालिस्ट्स अभी भी निवेशकों को स्टॉक-स्पेशिफिक एक्शन सलाह दे रहे हैं. कारोबार के दौरान आज इंटरग्लोब एविएशन, टाटा मोटर्स, वेदांता, पॉवरग्रिड और वेदांता जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा.

देश में सबसे बड़ी पैसेंजर एयरलाइन इंडियो ने इस महीने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बुलाई है. इस बैठक में कंपनी के ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिशन (AoA) को संशोधित करने को लेकर भी चर्चा होगी. इसके तहत यह प्रावधान किया जाना है कि अगर कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी किसी थर्ड पार्टी को बेचना है तो उसे अन्य प्रमोटर्स से मंजूरी लेनी होगी. इंडिगो को इंटरग्लोब एविएशन संचालित करती है.

दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी के ऐलान के मुताबिक अगले महीने यानी कि जनवरी 2022 से इनकी कीमतों में 2.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. कंपनी ने यह फैसला लागत खर्च में बढ़ोतरी के चलते लिया है.

स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स यहां पाएं

अनिल अग्रवाल की वेदांता ने कहा है कि जिनके पास कंपनी के अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर हैं, वे इसे 10 जनवरी 2022 तक किसी भी समय कंपनी के अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों के बदले में डिपॉजिटरी के पास सरेंडर कर सकते हैं. पहले यह डेडलाइन 8 दिसंबर 2021 थी. अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर का मतलब किसी गैर-अमेरिकी कंपनी के ऐसे शेयरों से है जो अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक के पास होते हैं और इसे कोई भी अमेरिकी निवेशक खरीद सकता है.

रीयल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सोमवार को ऐलान किया कि वह टीडीआई ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाएगी. यह वेंचर केंद्रीय दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम करेगी. शेयर बाजारों को दी गई सूचना के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 1.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल की बिक्री हो सकती है.

पीएसयू फर्म पॉवरग्रिड 7500 करोड़ रुपये के ट्रांसमिशन एसेट्स को अभी हाल ही बनी पॉवरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट को अगले वित्त वर्ष 2022-2023 में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है. कंपनी ने इसके लिए अभी दो बड़ी संपत्तियों की पहचान कर ली है जिनका मूल्य करीब 5 हजार करोड़ रुपये है. इसके अलावा कंपनी अपने वर्तमान स्पेशल पर्पज वेहिकल्स में 26 फीसदी हिस्सेदारी को भी ट्रांसफर करेगी.

पराग मिल्क फूड्स ने जानकारी दी है कि सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम-कैटेगरी 1 के तहत उसके आवेदन को मंजूरी दे दी है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 के भीतर लागू किया जाना है और इसमें 10900 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.