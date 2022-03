Vedanta का शेयर 1 साल के हाई पर, बाजार की गिरावट में दिखा है दम, क्या आपको लगाने चाहिए पैसे

बीते 1 महीने में जब बाजार में गिरावट के दौरान ज्यादातर शेयर कमजोर हुए, Vedanta ने निवेशकों को डबल डिजिट में रिटर्न दिया है.

मेटल सेक्टर की दमदार कंपनी Vedanta के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. (pixabay)

Vedanta Stock Price: मेटल सेक्टर की दमदार कंपनी Vedanta के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में शेयर करीब 1 फीसदी मजबूत होकर 401 रुपये के भाव पर पहुंच गया जो शेयर के लिए 1 साल का नया हाई है. बीते 1 महीने में जब बाजार में गिरावट के दौरान ज्यादातर शेयर कमजोर हुए, Vedanta ने निवेशकों को डबल डिजिट में रिटर्न दिया है. फिलहाल कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड देने का एलान किया है, जिससे आज शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत है. ग्लोबल ब्रोकरोज हाउस सिटी ने शेयर में निवेया की सलाह दी है और 435 रुपये का अगला टारगेट रखा है. बाजार की गिरावट में भी मजबूत हुआ शेयर Vedanta के शेयरों में बीते 1 महीने के दौरान बाजार की गिरावट का असर नहीं हुआ है. इस शेयर ने इस दौरान निवेशकों को 12 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है. वहीं 1 जनवरी से अबतक शेयर में करीब 10 फीसदी का रिटर्न मिला है. कंपनी का शेयर निवेशकों के लिए 1 साल में मल्टीबैगर साबित हुआ है. Vedanta में 1 साल का रिटर्न करीब 76 फीसदी रहा है. इंटररिम डिविडेंड का एलान Vedanta कंपनी के बोर्ड ने 13 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का एलान किया है. स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर अंतरिम डिविडेंड 1300 फीसदी होगा. इस डिविडेंड के पेमेंट के लिए कंपनी करीब 4832 करोड़ रुपये खर्च करेगी. डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 10 मार्च तय किया गया है, जिसका मतलब है कि इस तारीख तक कंपनी के प्रत्येक शेयरहोल्डर डिविडेंट हासिल करने के हकदार होंगे. क्या शेयर में लगाना चाहिए पैसे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सिटी ने Vedanta के शेयर में निवेया की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 435 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की डिविडेंड देने की पॉलिसी बेहतर है. ऐसे में उम्मीद के मुताबिक एक और डिविडेंड का एलान किया गया है. ब्रोकरोज हाउस का कहना है कि कंपनी का बिजनेस बेहतर है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है. शेयर में बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

