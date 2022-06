Stock in News: Vedanta, HDFC, Coal India, J&K Bank समेत ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Vedanta, HDFC, Coal India, Lemon Tree Hotels, Strides Pharma, Berger Paints India, Jammu & Kashmir Bank, Astron Paper & Board Mill, Future Retail और IIFL Finance जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. कुछ के तिमाही नतीजे आए हैं. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Vedanta माइनिंग कंपनी Vedanta ने कहा है कि उसने अपनी ब्रांच वेस्टर्न क्लस्ट, लाइबेरिया के ज​रिए विदेशों में ओर माइनिंग कार्यों में प्रवेश किया है. WCL (वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड, लाइबेरिया), ब्लूम फाउंटेन (BFL) की पूर्ण स्वामित्व वाली आर्म है. HDFC वित्त वर्ष 2022 के दौरान महाराष्ट्र में HDFC के कुल एडवांस 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 3.28 लाख करोड़ रुपये रहा. Coal India Coal India ने विदेशों से 6 मिलियन टन (MT) कोयले की सोर्सिंग के लिए दो मध्यम अवधि के टेंडर जारी किए हैं. इसका उद्देश्य मानसून के दौरान भी डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई को बनाए रखना है. कुल 60 लाख टन कोयले के लिए इन दो टेंडर में बिड क्वांटिटी 100 फीसदी बढ़ाकर 12 मीट्रिक टन करने का विकल्प है. Lemon Tree Hotels Lemon Tree Hotels ने अपने ब्रॉन्ड ‘की लाइट बाय लेमन ट्री होटल्स’ के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के गजुवाका में 44 कमरों के होटल के लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. होटल के मार्च, 2023 तक चालू होने की उम्मीद है. कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी और कंपनी की होटल मैनेजमेंट आर्म इस होटल का संचालन करेगी. Strides Pharma USFDA की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड मैन्युुैक्चरिंग नॉर्म पूरा न होने के चलते Strides Pharma अमेरिकी बाजार में रक्तचाप कम करने वाली दवा लोसार्टन पोटेशियम टैबलेट की 6 लाख से अधिक बोतलों को वापस मंगा रही है. Berger Paints India पेंट निर्माता Berger Paints India ने कहा कि हावड़ा प्लांट में आग लगने के बाद अस्पताल में भर्ती 23 कर्मचारियों में से एक की मौत हो गई., जबकि 17 खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिलने की उम्मीद है. Jammu & Kashmir Bank J&K Bank ने कहा कि बैंक के बोर्ड ने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतीक डी पंजाबी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. Astron Paper & Board Mill Astron Paper & Board Mill का वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही के दौरान कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 6.8 करोड़ से घटकर 0.32 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 143.8 करोड़ रुपये से गिरकर 143.2 करोड़ रुपये रहा.

