कोरोना संकट के बीच देश में UV लैम्प की बढ़ी मांग, इस इकलौती कंपनी के पास ऑर्डर की भरमार

पुणे के चाकण इंडस्ट्रीयल जोन में स्थित आर्कलाइट स्पैशियलिटी लैम्प्स एंड Aeropure UV सिस्टम पिछले कुछ हफ्तों से अधिक समय तक काम कर रहे हैं. वह भारत के एकमात्र अल्ट्रावायलेट लैम्प की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं. लैम्प हवा में किसी भी तरह के कीटाणों को नष्ट कर सकता है. UV लैम्प हवा, पानी और सतहों को कीटाणु से मुक्त कर सकते हैं.

उनके पास अस्पतालों, सरकारी संस्थानों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों से ऑर्डर के लिए फोन किए जा रहे हैं जिसमें 6 वॉट से लेकर 6,500 वॉट तक के लैम्प की मांग की जा रही है. इस वजह से वे अब दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं.

चेयरमैन अविनाश कुलकर्णी ने कहा कि मास्क, खाने और फूड पैकेजिंग को कीटाणु से मुक्त करने के लिए मौजूद प्रोडक्ट्स का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं. कुलकर्णी ने बताया कि वे उन्हें होल्डर के साथ लैम्प पेश करेंगे जिससे वे प्लग और प्ले मॉड्यूल बन जाएगा. अब तक घरेलू मांग के नहीं होने की वजह से 75 फीसदी प्रोडक्ट्स को अमेरिका और यूरोप में निर्यात किया जा रहा था, लेकिन कोरोना महामारी ने इसे पूरी तरह बदल दिया है.

उन्होंने बताया कि बाजार में उपलब्ध UV लैम्प्स सोफ्ट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से अधिकतर चीन से आते हैं. वे quartz ग्लास से बने UV लैम्प्स को बनाते हैं जिससे वे महंगे हो जाते हैं लेकिन बेहतर प्रदर्शन करते हैं और वॉट में बढ़े उछाल की भी इजाजत देते हैं.

कुलकर्णी ने R&D में बड़ा निवेश किया है और अब उनका कारोबार करीब 175 करोड़ रुपये का है. बड़े ब्रांड्स जैसे वोल्टास और फिलिप्स UV लैम्प्स की अपनी जरूरतों को उन्हीं से लेकर पूरा करते हैं. मौजूदा समय में चाकण प्लांट में रोजाना 500 लैम्प्स को बनाया जा रहा है लेकिन विस्तार की संभावना है.

