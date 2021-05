म्यूचुअल फंड: ये Old स्कीम निवेशकों के लिए अबभी ‘Gold’, 25 हजार को बना दिया 1 करोड़; चेक करें डिटेल

Oldest Mutual Fund Scheme: म्यूचुअल फंड की सबसे पुरानी स्कीम UTI मास्टरशेयर फंड आज भी निवेशकों को मालामाल कर रही है. साल 1993 के अंत तक की बात करें तो देश में 9 इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश के लिए मौजूद थे. UTI मास्टरशेयर फंड इनमें से सबसे पुराना फंड है, जिसने पिछले 34.5 साल से लगातार 17.50 फीसदी CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है. इस लिहाज से अगर इस फंड में लांच के समय किसी ने 25 हजार रुपये लगाए होते तो उसका फंड आज बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया होता. इस फंड पर भले ही ज्यादा लोगों की नजर न हो लेकिन यह रिटर्न देने में टॉप फंड में शामिल है.

लांच डेट: 18 अक्टूबर 1986

लांच के बाद से रिटर्न: 17.50% CAGR

लॉन्च के बाद से 25 हजार के निवेश की वैल्यू: 1 करोड़

बीते 20 साल में 1 लाख की वैल्यू: 18 लाख रुपये

बीते 20 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 1.26 करोड़ रुपये

एसेट्स: 7739 करोड़ (31 मार्च, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (31 मार्च, 2021)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 100 रुपये

UTI मास्टरशेयर फंड की बात करें तो न सिर्फ लांग टर्म शॉर्ट टर्म का भी रिटर्न बल्कि हाई बना हुआ है. बीते 1 साल में फंड ने 48.25 फीसदी रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में 11.28 फीसदी रिटर्न मिला है. 5 साल में इस फंड का रिटर्न 13.47 फीसदी, 7 साल का रिटर्न 13.88 फीसदी और 10 साल का रिटर्न 11.67 फीसदी रहा है. इस फंड में रिस्क एवरेज से कम है.

1 साल में रिटर्न: 48.25 फीसदी

3 साल में रिटर्न: 11.28 फीसदी

5 साल में रिटर्न: 13.47 फीसदी

7 साल में रिटर्न: 13.88 फीसदी

10 साल में रिटर्न: 11.67 फीसदी

UTI मास्टरशेयर फंड की बात करें तो इसने पिछले 34 साल में निवेशकों का पैसा 400 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है. फंड में अगर लॉन्च के समय किसी ने 25 हजार रुपये निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. वहीं, पिछले 20 साल में फंड ने 18 गुना रिटर्न दिया है.

टॉप होल्डिंग: इंफोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, टीसीएस, एयरटेल, एचयूएल और श्री सीमेंट

मंथली: 14 सितंबर 2007 से 16 अक्टूबर 2007 के बीच 28.29 फीसदी रिटर्न मिला.

सालाना: 09 मार्च 2009 से 11 मार्च 2010 के बीच 92 फीसदी रिटर्न मिला.

मंथली: 20 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के बीच निगेटिव 34 फीसदी रिटर्न मिला.

सालाना: 04 दिसंबर 2007 से 03 दिसंबर 2008 के बीच निगेटिव 52 फीसदी रिटर्न मिला.

(source: value research)

(नोट: हमने यहां जानकारी फंड के प्रदर्शन के हवाले से दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.