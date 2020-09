UTI AMC का 29 सितंबर को खुल रहा है IPO, इश्यू से 2160 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (UTI AMC) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) 29 सितंबर को खुलेगा. कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायर 552 से 554 रुपये प्रति शेयर तय किया. IPO 29 सितंबर को खुलकर एक अक्टूबर को बंद होगा. एंकर निवेशकों के लिए बोलियां 28 सितंबर को खुलेंगी. यूटीआई एएमसी ने गुरुवार को वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 552-554 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर आईपीओ से 2,160 करोड़ रुपये जुटाए जा सकेंगे. निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेंजमेंट और एचडीएफसी एएमसी के बाद यूटीआई एएमसी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने वाली तीसरी एएमसी होगी.

यूटीआई एएमएसी के आईपीओ के तहत मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 3,89,87,081 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), जीवन बीमा निगम (LIC) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) प्रत्येक आईपीओ के लिए 1,04,59,949 शेयरों की पेशकश करेंगे. वहीं पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और टी रो प्राइस इंटरनेशनल दोनों 38,03,617 शेयरों की बिक्री करेंगे. अभी एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रत्येक की UTI AMC में 18.24 फीसदी की हिस्सेदारी है. अमेरिकी की टी रो प्राइस के पास कंपनी की 26 फीसदी हिस्सेदारी है. कंपनी ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए दो लाख शेयर आरक्षित रखे हैं.

दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) 29 सितंबर को खुलेगा. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 135-145 प्रति शेयर तय किया है. कंपनी ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आईपीओ के तहत 3,05,99,017 शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जाएगी.

आईपीओ एक अक्टूबर को बंद होगा. मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर आईपीओ से 444 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. कंपनी के शेयरों को बीएसई और एनएसई में लिस्ट करने का प्रस्ताव है. यस सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एडलवाइस फाइनेंशियल, आईडीएफसी सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल आईपीओ का प्रबंधन करेंगी.

