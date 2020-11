US Election & Gold: ट्रम्प जीतें या बिडेन, दोनों कंडीशन में सोना होगा महंगा; जानें क्यों

US Election/Gold: अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव में मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. शुरूआती रूझान में पिछड़ने के बाद ट्रम्प ने वोटो की गिनती का अंतर कम कर लिया है. अबतक किसी को 270 का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हुआ है. फिलहाल इस इलेक्शन के बीच वित्तीय बाजारों और कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है. जहां कल यूएस में शेयर बाजारों में ऐतिहासिक रैली रही, वहीं सोने और चांदी में आज गिरावट दिख रही है. यूएस इलेक्शन और सोना व चांदी में अपना एक खास नाता रहा है. सवाल उठता है कि ट्रम्प या बिडेन की जीत से सोने पर क्या असर होगा. एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रम्प जीतें या बिडेन, दोनों ही कंडीशन में सोने में तेजी आती दिख रही है.

कॉमेक्स पर सोना 1,900 डॉलर के नीचे फिसल गया है. MCX पर सोना 51,000 रुपए के स्तर के करीब है. वहीं, MCX पर चांदी 62,000 रुपए के नीचे फिसल गई है. कॉमेक्स पर चांदी में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है. US चुनाव नतीजों से पहले डॉलर में मजबूती दिख रही है. डॉलर इंडेक्स करीब 5 महीने के ऊपरी स्तर पर दिख रहा है. जिसकी वजह से सोने और चांदी पर दबाव बना है.

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प जीतें या जो बिडेन, सोने में तेजी आनी है. इसके पीछे बड़ा कारण भी है. उनका कहना है कि अगर जो बिडेन जीत जाते हैं तो इक्विटी मार्केट शुरू में क्रैश होगा. असल में देश में जो भी आर्थिक योजनाएं चल रही हैं या जिन पर आगे काम होना है, उन्हें लेकर अनिश्चितता हो जाएगी. नई सरकार अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा नीतियों में बदलाव कर सकती है. वहीं, ग्लोबल स्तर पर भी नए समीकरण बन सकते हैं, जिससे कई सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों पर शुरूआती दबाव होगा. ऐसे में सोने में एक बार फिर निवेश तेज होगा.

दूसरी कंडीशन यह है कि ट्रम्प जीतें. अगर ऐसा होता है तो यह इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ​ट्रम्प का पिछला कार्यकाल कंट्रोवर्सियल रहा था. जिसकी वजह से उनके कार्यकाल में सोने में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली थी. इस बार भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है.

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर बिडेन जीतते हैं तो वे शुरू में वे अपनी नीतियों के लिए खर्च बढ़ा सकते हैं. इसमें राहत के काम भी शामिल होंगे. इससे डॉलर इंडेक्स पर असर होगा और डॉलर कमजोर होगा. डॉलर कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आएगी. दूसरी ओर ग्लोबल स्तर पर और भी कई फैक्टर सोने में तेजी बढ़ाते दिख रहे हैं. मसलन कोविड—19 के बढ़ रहे मामले, डॉलर में कमजोरी, हाई वेल्युएशन के बाद इक्विटी मार्केट में गिरावट का डर, जियो पॉलिटिकल टेंशन.

1972 से अबतक: चुनाव और रिटर्न

साल राष्ट्रपति पार्टी सोने में रिटर्न

1972 रिसर्ड निक्सन रिपब्लिकन 48.72%

1976 जेम्स कार्टर डेमोक्रेट -4.06%

1980 रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन 12.50%

1984 रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन 19.00%

1988 जेएचडबल्यू बुश रिपब्लिकन -15.69%

1992 बिल क्लिंटन डेमोक्रेट -5.80%

1996 बिल क्लिंटन डेमोक्रेट -4.43%

2000 जेडबल्यू बुश रिपब्लिकन -6.26%

2004 जेडबल्यू बुश रिपब्लिकन 4.97%

2008 बराक ओबामा डेमोक्रेट 3.41%

2012 बराक ओबामा डेमोक्रेट 5.68%

2016 डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन 8.63%

2020 ….. …. 26.62%

(source: Kedia Advisory)

