Stock in Focus: NHPC UPL Infosys Minda सहित फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में करा सकते हैं कमाई

रूस और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं.

रूस और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. (pixabay)

Top Trending Stocks: रूस और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल मार्केट में कुछ रिकवरी है, लेकिन बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है. इस वजह से आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर या बेहतर नतीजों के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं. अगर इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो उन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. इन शेयरों में Minda Industries, Infosys, NHPC, Linde India, UPL ltd, KSB, Gillette India, Vesuvius India, Barbeque Nation Hospitality जैसे नाम शामिल हैं. वैसे भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है. बेहतर है कि मजबूत फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों का ही चुनाव किया जाए, जबतक बाजार स्टेबल नहीं हो जाता है. Minda Industries मिंडा इंडस्ट्रीज ने दो कंपनियों YA ऑटो इंडस्ट्रीज और ऑटो कंपोनेंट्स में अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल की है. वहीं समायरा इंजीनियरिंग और SM ऑटो इंडस्ट्रीज में नए शेयर खरीदे हैं. आज मिंडा के शेयरों में इस खबर के चलते एक्शन दिख सकता है. Infosys आईटी कंपनी ने अपने ग्राहकों, वर्कप्लेस, प्रोडक्ट्स और आपरेशंस के लिए वर्चुअल एन्वायरमेंट सहित मेटावर्स की खोज को आसान और तेज करने के लिए मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च किया है. इंफोसिस मेटावर्स फाउंड्री कंपनी की लिविंग लैब्स का एक इंटगरल पार्ट है. यह उभरती प्राथमिकताओं और मार्केट ट्रेंड के अनुकूल होने के लिए कोशिश कर रहीं कंपनियों के लिए डिजिटल इनोवेशन एजेंडा चला रही है. NHPC NHPC ने 10 साल के कार्यकाल के लिए 540 मेगावाट क्षमता वाले Chamera-I पावर स्टेशन की इक्विटी पर रिटर्न को सुरक्षित करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक फैसिलिटी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. स्टॉक में पिछले एक सप्ताह में 9 फीसदी की गिरावट आई है लेकिन 1 साल में इसका रिटर्न 15 फीसदी रहा है. UPL ltd कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की 2 मार्च, 2022 को बैठक होने वाली है, जिसमें कंपनी के फफल पेड इक्व्टिी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. UPL का शेयर गुरूवार को 632.35 रुपये के भाव पर बंद हुआ, जबकि बुधवार को भाव 686.95 रुपये था. Barbeque Nation Hospitality मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 1150 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Barbeque Nation Hospitality में 5.42 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. हालांकि Xponentia Opportunities Fund-I ने 10,43,480 शेयर 1,150.57 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं. KSB KSB का दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 23.1 फीसदी बढ़कर 39.4 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 20.2 फीसदी बढ़कर 444.6 करोड़ रुपये हो गया. पंप निर्माता ने दिसंबर 2021 को खत्म हुए साल के लिए 12.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है. Linde India Linde India का मुनाफा दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए सालाना आधार पर 19.4 फीसदी बढ़कर 67.8 करोड़ रुपये रहा है. इसी अवधि के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 35.5 फीसदी बढ़कर 644.1 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी बोर्ड ने दिसंबर 2021 को खत्म हुए साल के लिए प्रति शेयर 13.50 रुपये का टोटल डिविडेंड घोषित किया है. Gillette India भारतीय जीवन बीमा निगम ने 23 फरवरी को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Gillette India में 2,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ, कंपनी में LIC की हिस्सेदारी अब 5 फीसदी हो गई है, जो पहले 4.99 फीसदी थी. Vesuvius India Vesuvius India का दिसंबर तिमाही के लिए मुनाफा सालाना आधार पर 19 फीसदी घटकर 13.14 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का मुनाफा रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने और इम्प्लॉई कास्ट बढ़ने से प्रभावित हुआ है. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 10.4 फीसदी बढ़कर 259 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने 8 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड का एलान किया है.

